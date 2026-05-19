セロリの香りが苦手な方にも一度は食べてほしい、ご飯がすすむ「セロリのきんぴら」レシピを紹介します。今回は、農家の娘として旬野菜のレシピを発信しているセリナさんに教えてもらいました。

シャキシャキ食感がクセになる！ご飯がすすむ「セロリ」レシピ

セロリ特有の香りは、炒めることでやわらぎ、シャキシャキとした食感を楽しめる一品に仕上がります。

【写真】筋取りはピーラーで！

ななめ切りにすると断面積が広がるため、味がしっかりなじみやすくなるのもポイントです。

●セロリのきんぴら

【材料】

セロリ 250g

ゴマ油 大さじ1

ゴマ 大さじ1

A［酒大さじ2 みりん大さじ2 しょうゆ大さじ1.5 砂糖大さじ1 顆粒和風だしの素小さじ1／2］



【つくり方】

（1） セロリは筋を取る。ピーラーを使うと簡単に取れます。

（2） セロリは約5mm幅の斜め切りにする。

（3） ゴマ油を熱したフライパンに、セロリを入れて炒める。

（4） 全体に油が回ったらAを加え、さらに炒める。

（5） 水分が飛んだらゴマを加えて混ぜ合わせ、完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう