女優の財前直見が15日、自身のインスタグラムを更新。有名政治家を演じた番組内のドラマでの姿の写真をアップし、話題になっている。



【写真】ブロンドヘアにジャケット めちゃ“鉄の女”感出てる

財前は「どうでしょう？ イメチェンしてみました」と記し、ブロンドヘアの姿を披露。「というのは冗談ですが…笑」と続け、16日のテレビ朝日「令和の今こそ知っておきたい これが私の生きる道 マーガレット・サッチャーの人生」内で放送されたドラマで演じた時のショットであることを明かした。



写真はおでこがオープンになったヘアスタイルで、ブルーのジャケットを身にまとっている。財前は「“鉄の女”マーガレット・サッチャー役を演じさせていただきました」と報告。雰囲気は半生を演じた英国の元首相そっくりだ。



“ミルク泥棒"批判をはじめ、“英国で最も嫌われた女"とも呼ばれた意思の強さも感じさせるカットに、ファンからは「どうりで、誰かに似てるなと」「そっくり」「雰囲気出てますね」「肖像画にもなりそう」などのコメントが寄せられていた。



財前は1966年生まれ、大分県出身。2003年に結婚(12年に離婚)し、06年に長男を出産。07年に生活拠点を故郷・大分に移し、農業ライフを送っている。1月に60歳の誕生日を迎えた。昨年6月にはトラクターの運転席での姿も公開。収穫作業の様子なども披露している。



（よろず～ニュース編集部）