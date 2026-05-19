のん、富士山バック＆青空の下でお腹ちらり…爽やかフェスオフショ
俳優・アーティストののんが18日までにオフィシャルブログを更新。静岡県御殿場市"富士山樹空の森"を会場に開催した野外フェス「ACO CHiLL CAMP 2026 〜アソブ、オドロク、フジサン、キャンプ。〜」出演時のオフショットとともに、ライブへの感謝をつづった。
16日、「アコチル」と題してブログを更新したのんは「アコチルありがとう！」と感謝し、虹の絵文字とともに「Renarrate」「フィルムの光」「春よ受けて立つ」「夢の味」「荒野に立つ」「夢が傷むから(Inspired by 東京百景)」「クライミー」の全７曲を披露したことを報告。あわせて、「Vo.&Gt. のん」「Gt.岡愛子」とメンバー構成も紹介。
おでこを出した編み込みヘアに黒のトップス、ショートパンツを合わせたアクティブなスタイルののんと、白を基調としたナチュラルなコーディネートをした岡が青空と富士山をバックに開放感あふれるフェスオフショットや、澄み渡る青空の下、お腹をちらりとのぞかせながら透明感あふれる表情が際立つのんのソロショットなど複数枚公開。
最後は「#アコチル」「#フェス」とハッシュタグを添えて、ブログ締めくくった。
この投稿にファンから「青空気持ちよさそう」「笑顔がさわやか」「歌もギターもめっちゃ良かった」「わァ日本一の晴れ女」「抜ける青空がよく似合う」「素敵なセットリスト」「かわいい」「雰囲気ありすぎ〜」「素敵」「自然の下でののんの清々しい表情がイイね」などの声が寄せられている。
16日、「アコチル」と題してブログを更新したのんは「アコチルありがとう！」と感謝し、虹の絵文字とともに「Renarrate」「フィルムの光」「春よ受けて立つ」「夢の味」「荒野に立つ」「夢が傷むから(Inspired by 東京百景)」「クライミー」の全７曲を披露したことを報告。あわせて、「Vo.&Gt. のん」「Gt.岡愛子」とメンバー構成も紹介。
最後は「#アコチル」「#フェス」とハッシュタグを添えて、ブログ締めくくった。
この投稿にファンから「青空気持ちよさそう」「笑顔がさわやか」「歌もギターもめっちゃ良かった」「わァ日本一の晴れ女」「抜ける青空がよく似合う」「素敵なセットリスト」「かわいい」「雰囲気ありすぎ〜」「素敵」「自然の下でののんの清々しい表情がイイね」などの声が寄せられている。