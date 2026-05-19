パンサー尾形の８歳娘・さくちゃん、キッズクリエイターグループ結成
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが16日、オフィシャルブログを更新。８歳の長女・さくらちゃんが６人組のキッズクリエイターグループとして本格的に活動をスタートすることを報告した。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「さくちゃんからご報告です！！！」と題してブログを更新したあいさん。絵文字を交えながら「ご報告？と言っていいのでしょうか さくちゃんからお知らせです！！」と切り出し、カラフルな背景の前で個性豊かな６人の子どもたちが満面の笑みを浮かべながらポーズを決める姿とともに「今日から６人組グループを結成して本格的に活動していくことが決まりました！！！！」と発表。「それぞれがキッズクリエイターとして活動しているみんなで最高の癖強グループを結成いたしました！！！！！！」と興奮気味につづった。
続けて「今日からいよいよ、さくちゃんたちの新しい挑戦が始まります！！」とも述べ、「キッズクリエイター集団として、個性強めで、パワー強めで、とにかく見ているだけで元気をもらえる６人」と紹介。「正直、親の私から見ても、この６人が集まった時のパワーはすごいです」といい、それぞれの子どもたちについて「ちゃんと色があって、それぞれに面白さがあって、それぞれに『この子にしかない何か』がある！」と魅力を語った。
また、「楽しいこともたくさんあるだろうし、悔しいこともあると思う」「思ったようにいかないことだらけだし 緊張することも、失敗することも、きっとたくさんある」とつづる一方で、「ゼロから始めるからこそ、この子たちがどんなふうに成長していくのか、どんな表情を見せてくれるのか、どんな夢を見つけていくのか、私自身もすごく楽しみにしています」「今までと変わらず、子どもたちの「やってみたい」という気持ちを大切にしながら、温かく背中を押して、支えていくだけです！！」「本人たちが本気で楽しんでいることには、ちゃんと寄り添って、ちゃんと応援していきたいなと思っています」と親としての心境を明かした。
さらに、幼い頃から娘を見守ってきたファンに向けて、「新しいチャンネルやグループ活動を通して、またさらに成長したさくちゃんの姿を見ていただけるんじゃないかなと思っています!!」「赤ちゃんだったさくちゃんが、少しずつ自分の世界を持って、自分の言葉で話して、自分の好きなことに向かって動き出している姿をぜひエンタメとして楽しく見守っていってほしいです！」とメッセージ。「『ゼロから推してるよ』くらいの気持ちで、この子たちの活動を見守っていただけたら嬉しいです」「どうか、くれぐれも温かい目で。笑」と呼びかけた。
最後には改めて「まだまだ子どもたちなので、うまくできないことも、まとまらないことも、でも、その全部も含めて、この子たちらしさとして、一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです！！」とつづり、「ここからどんなグループになっていくのか、どんな景色を見せてくれるのか。私も親として、そして一番近くで見守る大人のひとりとして、これからの成長を楽しみにしています」と自身の思いも明かし、ブログを締めくくった。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
続けて「今日からいよいよ、さくちゃんたちの新しい挑戦が始まります！！」とも述べ、「キッズクリエイター集団として、個性強めで、パワー強めで、とにかく見ているだけで元気をもらえる６人」と紹介。「正直、親の私から見ても、この６人が集まった時のパワーはすごいです」といい、それぞれの子どもたちについて「ちゃんと色があって、それぞれに面白さがあって、それぞれに『この子にしかない何か』がある！」と魅力を語った。
また、「楽しいこともたくさんあるだろうし、悔しいこともあると思う」「思ったようにいかないことだらけだし 緊張することも、失敗することも、きっとたくさんある」とつづる一方で、「ゼロから始めるからこそ、この子たちがどんなふうに成長していくのか、どんな表情を見せてくれるのか、どんな夢を見つけていくのか、私自身もすごく楽しみにしています」「今までと変わらず、子どもたちの「やってみたい」という気持ちを大切にしながら、温かく背中を押して、支えていくだけです！！」「本人たちが本気で楽しんでいることには、ちゃんと寄り添って、ちゃんと応援していきたいなと思っています」と親としての心境を明かした。
さらに、幼い頃から娘を見守ってきたファンに向けて、「新しいチャンネルやグループ活動を通して、またさらに成長したさくちゃんの姿を見ていただけるんじゃないかなと思っています!!」「赤ちゃんだったさくちゃんが、少しずつ自分の世界を持って、自分の言葉で話して、自分の好きなことに向かって動き出している姿をぜひエンタメとして楽しく見守っていってほしいです！」とメッセージ。「『ゼロから推してるよ』くらいの気持ちで、この子たちの活動を見守っていただけたら嬉しいです」「どうか、くれぐれも温かい目で。笑」と呼びかけた。
最後には改めて「まだまだ子どもたちなので、うまくできないことも、まとまらないことも、でも、その全部も含めて、この子たちらしさとして、一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです！！」とつづり、「ここからどんなグループになっていくのか、どんな景色を見せてくれるのか。私も親として、そして一番近くで見守る大人のひとりとして、これからの成長を楽しみにしています」と自身の思いも明かし、ブログを締めくくった。