木村拓哉が愛犬をぎゅっと抱きしめキス！「こんな瞬間を、いつまでも覚えてるんだろうなぁ…」デニムジャケットにフェザーリングを合わせた私服姿にも注目

【写真】木村拓哉の最新ショット／木村拓哉×愛犬の仲良しショット

木村拓哉が自身のInstagramを更新。愛犬をぎゅっと抱きしめるプライベートショットを公開し、注目を集めている。

■木村拓哉、愛犬との愛おしい瞬間を公開

投稿では、木村が目を閉じて愛犬を抱きしめる密着ショットを公開。デニムジャケットに黒縁サングラスを合わせ、指にはフェザーリング。愛犬に顔を寄せ、後頭部にキスするような優しい雰囲気が印象的だ。

愛犬も木村の腕の中で顔を上げるように寄り添っており、穏やかで愛おしい空気が伝わる1枚となっている。

木村は「『行ってくるね！』の時と、『ただいま！』の時。お互いに動かなくなるのが、何だか愛おしくて…。こんな瞬間を、いつまでも覚えてるんだろうなぁ…」とつづり、愛犬との何気ない時間への思いを明かした。

■横になる愛犬にぴったり寄り添う姿も

また、ストーリーズでも別カットを公開。こちらではクッションの上に横になる愛犬に、木村が目を閉じて寄り添う姿とともに、「幸せな温もり」と添えられている。愛犬もリラックスした表情を見せており、木村との深い信頼関係がにじむカットとなっている。

木村拓哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/

■木村拓哉×愛犬の仲良しショット