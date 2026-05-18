純烈の弟分グループ・モナキ、会場入り前の私服ショット披露「ステージとのギャップに悶絶」「おヨネちゃんの肩出しにやられた」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/18】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのグループの公式Instagramが5月16日、更新された。私服ショットの4人の姿に、反響が寄せられている。
【写真】バズリ中の純烈弟分「個性が出てる」と話題のシックな私服姿
投稿では「＃モナキの日常」「本日の会場に向かう前に…」とつづり、写真を投稿。メンバーカラーのカラフルなステージ衣装とは違い、ジャージに黒Tシャツを合わせるケンケン、白いTシャツの袖を捲り鍛え上げられた腕が際立つじん、黒いタンクトップに合わせた黒いパーカーをずらし、チラリと美しい肩が見えるサカイJr.、ブルーのジップアップに黒のパンツを合わせたおヨネと、個性が際立つ姿を披露している。
この投稿には「和む写真ですね」「服装に個性が出てる」「ステージとのギャップに悶絶」「日常ほっこりする」「じんくんの筋肉最高」「ケンケン逆立ちすごい」「ジュニ様とおヨネちゃんの肩出しにやられた」などとコメントが寄せられている。
モナキは、純烈リーダー・酒井プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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【写真】バズリ中の純烈弟分「個性が出てる」と話題のシックな私服姿
◆モナキ、私服ショット公開
投稿では「＃モナキの日常」「本日の会場に向かう前に…」とつづり、写真を投稿。メンバーカラーのカラフルなステージ衣装とは違い、ジャージに黒Tシャツを合わせるケンケン、白いTシャツの袖を捲り鍛え上げられた腕が際立つじん、黒いタンクトップに合わせた黒いパーカーをずらし、チラリと美しい肩が見えるサカイJr.、ブルーのジップアップに黒のパンツを合わせたおヨネと、個性が際立つ姿を披露している。
◆モナキの投稿に反響
この投稿には「和む写真ですね」「服装に個性が出てる」「ステージとのギャップに悶絶」「日常ほっこりする」「じんくんの筋肉最高」「ケンケン逆立ちすごい」「ジュニ様とおヨネちゃんの肩出しにやられた」などとコメントが寄せられている。
◆純烈の弟分・モナキって？
モナキは、純烈リーダー・酒井プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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