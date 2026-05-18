先日リヴァプールを4-2で撃破し、来季のチャンピオンズリーグ出場権を手にしたアストン・ヴィラ。ひとまずミッション達成となり、これで20日に行われるフライブルクとのヨーロッパリーグ決勝に集中しやすくなったと言える。



リヴァプール戦でも2ゴールを記録し、年明けから調子を上げてきたエースのオリー・ワトキンスもモチベーションを高めている。



英『Birmingham Mail』によると、ワトキンスは過去にアストン・ヴィラが欧州カップ戦のタイトルを手にした時の過去映像を振り返るつもりだと語っている。アストン・ヴィラは1981-82シーズンにUEFAチャンピオンズカップ（CL）を制覇していて、アストン・ヴィラはオランダ・ロッテルダムで行われたバイエルンとの決勝にピーター・ウィズのゴールで1-0と勝利。悲願の欧州タイトルを手にした。





ワトキンスはこの映像を見てEL決勝へのモチベーションを高める考えなのだ。「これから見ようと思っている。決勝へインスピレーションを得るためにね。ピーター・ウィズは伝説的な人物だ。何度か会ったこともあるし、先週もトレーニングを見にきてくれたところだ」「ここ数試合はリーグ戦に集中するのが難しかったけど、CL出場権獲得の目標を達成できた。あとは水曜のゲームへ全力を尽くすのみだ」ELの戦いと並行してCL出場権を獲得できたのは大きな収穫で、2つのコンペティションで好成績を残してきたのは見事だ。EL制覇となれば大成功のシーズンとなるが、エースのワトキンスは決定的な働きを見せるか。