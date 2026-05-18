ファミマ「クッキーバニラフラッペ」数量限定で登場 マダガスカル産バニラ×コクありミルクのリッチな味わい
【モデルプレス＝2026/05/18】ファミリーマートでは、マダガスカル産バニラが香る「クッキーバニラフラッペ」を、5月19日（火）から数量限定で全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。
【写真】バニラとミルクのリッチ感がアップした「クッキーバニラフラッペ」
「クッキーバニラフラッペ」は、芳醇なバニラの香りが広がる、ほろ苦ココアクッキー入りのフラッペ。フラッペ購入者の調査において「今後飲みたいフレーバー」として上位に挙がる人気のフレーバーであるバニラフレーバー。今回のフラッペは世界有数のバニラの産地であるマダガスカル産バニラを原料とした香料を使用し、マダガスカル産らしい甘く濃厚なバニラを感じる仕立てとした。さらにバニラかき氷は乳脂肪分を増やして、これまで以上にミルクのコクを感じられるリッチな味わいとなっている。
また、かき氷の中に混ぜ込まれたココアクッキーに加え、天面にも食感を楽しめる大粒サイズのココアクッキーを贅沢にトッピング。ひんやりなめらかなバニラかき氷とともに、ザクザク・ごろごろとしたクッキーの食感をしっかりと堪能できる。（modelpress編集部）
【価格】352円（税込380円）
【発売日】2026年5月19日（火）
【発売地域】全国
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【写真】バニラとミルクのリッチ感がアップした「クッキーバニラフラッペ」
◆マダガスカル産バニラ×ザクザククッキーの「クッキーバニラフラッペ」
「クッキーバニラフラッペ」は、芳醇なバニラの香りが広がる、ほろ苦ココアクッキー入りのフラッペ。フラッペ購入者の調査において「今後飲みたいフレーバー」として上位に挙がる人気のフレーバーであるバニラフレーバー。今回のフラッペは世界有数のバニラの産地であるマダガスカル産バニラを原料とした香料を使用し、マダガスカル産らしい甘く濃厚なバニラを感じる仕立てとした。さらにバニラかき氷は乳脂肪分を増やして、これまで以上にミルクのコクを感じられるリッチな味わいとなっている。
◆2種のクッキーが生み出すごろごろ食感
また、かき氷の中に混ぜ込まれたココアクッキーに加え、天面にも食感を楽しめる大粒サイズのココアクッキーを贅沢にトッピング。ひんやりなめらかなバニラかき氷とともに、ザクザク・ごろごろとしたクッキーの食感をしっかりと堪能できる。（modelpress編集部）
■クッキーバニラフラッペ
【価格】352円（税込380円）
【発売日】2026年5月19日（火）
【発売地域】全国
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