6匹のピカチュウも登場

15日にZOZOマリンスタジアムで「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」として、ポケモン特別演出試合が行われた。17日までのオリックスとの3連戦限定で、球団ユニホームを着たピカチュウが来場するほか、各種演出もポケモン仕様となっている。

ZOZOマリンスタジアムのサブストリートではカビゴンが道をとおせんぼ。おなじみの演出でファンを出迎える。イベント開始に先行して、11日からマリーンズストアおよびオンラインストアでは「ポケモン2026 マリーンズグッズ」が販売。ユニホーム姿のピカチュウや、球団パートナーポケモンのキャモメがデザインされたグッズが多数登場している。

その中には、ポケモンのひこうタイプのわざで、キャモメも覚えることができる「かぜおこし」の名前がデザインされたタオルも。ZOZOマリンスタジアムの“風”にちなんだユニークなグッズだ。また試合中、選手たちはピカチュウがデザインされたキャップを被り、練習時にはTシャツも着用した。

球場内もポケモン一色に染まっていた。バックスクリーンに掲げられる球団旗はキャモメがデザインされた特別仕様。試合中のBSOランプはモンスタボール風となり、マリーンズのロゴもポケモン仕様に変更。選手紹介もポケモン図鑑風になり、身長・体重はたかさ・おもさ、背番号は図鑑番号として表示された。サブビジョンでは選手の“推しポケモン”を紹介。選手それぞれの思い入れのあるポケモンが選ばれている。

試合前には選手直筆サインが入れられたモンスターボール風の特別球の投げ込み。メンバー表の最終確認の時間には、サブロー監督と岸田護監督がポケモン勝負をするかのようにビジョンに映し出された。

試合中のビジョン演出も見逃せない。マリーンズの選手がヒットを打つと、単打・二塁打・三塁打・本塁打それぞれの演出でポケモンたちが登場。単打はディグダ1匹、二塁打はディグダ2匹、この日（15日）は出なかったが、三塁打が出ると……ポケモンを知っている人ならきっと分かる、粋な演出も。

4回表終了後には「ポケモン たかさ・おもさクイズ」を実施。5回裏終了後には一斉水分補給タイム。以前からポケモンセンターのBGMを使用していたが、今回はビジョンもポケモン仕様に。ポケモンづくしの特別演出試合、期間中はピカチュウ6匹がZOZOマリンスタジアムに来場。球場内外を行進する「ピカチュウパレード」や、イニング間イベントに登場し、球場を盛り上げた。（「パ・リーグ インサイト」丹羽海凪）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）