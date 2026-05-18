佐々木の前に沈黙…シャヌエル「最高の投球をしていた」

【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）

ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地エンゼルス戦で7回を投げて4安打8奪三振1失点の快投を披露し、今季2勝目をマークした。奪三振数は渡米後最多。相手打者は佐々木に称賛の言葉を口にした。

「3番・一塁」で出場したノーラン・シャヌエル内野手は試合後の取材で、「彼は素晴らしい球を持っている」と脱帽。初回は1死二塁の好機で対戦したが、外角のスプリットに空振り三振に倒れた。

第2打席では右前打、第3打席では中直と鋭い打球を飛ばしたが、チームは佐々木の前に無得点と沈黙。「（オープン戦の）フリーウェイ・シリーズで対戦したときは、球がかなり荒れていた印象だったけど、そこからの問題を解決していた」と称えた。

佐々木は自己最長となる7回を投げ、この日は先発登板では初めて無四球でマウンドを降りた。シャヌエルは「ストレートは球威もノビもあったし、あのスプリットがストレートと同じ軌道になると、2つの球種を見分けるのは非常に難しかった。マウンドで最高の投球をしていた」と振り返った。（Full-Count編集部）