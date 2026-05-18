最長7回4安打1失点の好投で2勝目

【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）

ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地のエンゼルス戦で7回4安打1失点の好投を見せ、今季2勝目（3敗）を挙げた。渡米後自己最多8三振を奪った。「キャッチャーの要求通りに、ストライクゾーンへ投げ込めたし、守備にも助けられながら。あと点を取ってもらったので、リズム良く投げられたかなと思います」と語った。

6回まで毎回奪三振。4回にモンカダの右前適時打を許したものの、味方の大量得点に守られた。渡米後最長の7回91球（ストライク69球）を投げて4安打無失点。最速97.9マイル（約157.5キロ）だったが、無四球と安定感もあった。「カウントが詰まった時に打ってもらったり、ラッキーな部分もあったんですけど、キャッチャーの要求通りに、ゾーンで勝負できたのがそこ（無四球）につながったのかなと思います」と自信をのぞかせた。

クオリティスタートは2日（同3日）の敵地・カージナルス戦以来、今季2度目だ。「毎登板良くなっていると思います。ただ、高いパフォーマンスを出していかないあと、通用しなくなるのも時間の問題だと思う。しっかりパフォーマンスが上がるように頑張りたいと思います」と先を見据えていた。（Full-Count編集部）