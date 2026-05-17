◆バレーボール ▽大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝 最終第３戦 サントリー ０―３ 大阪ブルテオン（１７日、横浜アリーナ）

２戦先勝で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が行われ、日本代表の西田有志を擁するレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが初の頂点に立った。１勝１敗で逆王手をかけて迎えた最終決戦で連覇を狙ったＲＳ１位の王者・サントリーを３―０で破り、２勝１敗で逆転優勝を決めた。前身リーグを含めれば、７季ぶり７度目の栄冠。主将・西田は「うれしいの一言です」と喜びをかみしめた。

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悲願の初優勝だ。昨季はＲＳ１位で通過したが、ＣＳでは準決勝で愛知に屈して敗退。主将として迎えた今季、「一番努力をしないといけない。僕は努力してチームの先頭に立たないといけないと思っていた」と強い姿を見せ続けてきた。

今季最終戦となったサントリー戦は、アタック成功率７０・６％。チーム２位の１５得点を決めると、守備でも躍動した。サントリーの得点源、２１８センチのオポジット、Ｄ・ムセルスキーの強烈なスパイクを何度もレシーブ。「飛んできたら上げるしかない。オポジットだからとかは関係ない」と攻守で勝利に貢献、最優秀選手（ＭＶＰ）にも選ばれた。

サービスエースは３本決めてサントリーを揺さぶった。０―２で迎えた第３セットだ。１８―２４と決めたら終わりの場面で、サントリーの主将・高橋藍を狙ったサービスエースで勝負を決め、１万２１８９人で賑わった会場のバレーファンに向けて、雄たけびをあげた。。

今季、西田に主将を託した大阪Bのトーマス・サムエルボ監督は「（主将を）素晴らしく務めてくれた。チームメイトを気にしながら、自分自身に関しても注力できていた。人としても成長した部分がある」と賛辞を送った。

昨年１２月に第１子誕生を発表。妻で元女子日本代表主将の古賀紗理那さんからは「優勝するために必要なことをやったほうが良い」と伝えられたことを明かし、「結果で返すしかないと思う。妻の力がない限り、このコンディションやパフォーマンスはない。非常に感謝しています。ありがとう」と感謝をのべた。

試合後、今後の目標を聞かれ「ロス五輪でメダルを取ること」と語った。２季ぶりに代表復帰した２６歳から目が離せない。（今井 隆太郎）

◆西田 有志（にしだ・ゆうじ）２０００年１月３０日、三重・いなべ市生まれ。２６歳。４歳でバレーを始める。三重・海星高を卒業後の１８年にジェイテクト（現ＳＴＩＮＧＳ愛知）に加入。同年に日本代表選出。イタリア１部ビーボ・バレンティア、ジェイテクトを経て２３年からパナソニック（現大阪Ｂ）でプレー。今季は主将に就任。２３年のネーションズリーグ銅、２４年は銀。五輪は２１年東京大会、２４年パリ大会ともに７位。妻は元女子代表の古賀紗理那さん（２８）。昨年１２月に第１子誕生を発表。１８６センチのオポジット。