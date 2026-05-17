「レベルの高さに驚かされた」ACL２王者に輝いたG大阪にアル・ナスル指揮官が脱帽！「今回が初めてだ」
ガンバ大阪は現地５月16日、サウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグ２の決勝戦でアル・ナスル（サウジアラビア）と対戦。１−０で勝利して優勝を飾った。
クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスらスターを擁する相手に終始劣勢の展開となったものの、30分にデニス・ヒュメットがゴール。この１点を最後まで守り抜いた。
サウジアラビアメディア『Aawsat』によれば、アル・ナスルのジョルジェ・ジェズス監督は、「速い相手と対戦することは分かっていたが、彼らのレベルの高さには驚かされた」と脱帽する。
また次のようにG大阪の勝利を祝福している。
「決勝戦で勝てるチームは一つしかない。前半30分まではいいプレーができなかったが、その後は試合をコントロールした。相手はたった１本の（枠内）シュートでゴールを決めた。アル・ナスルが得点できなかったのは今回が初めてだ。相手を称えたい」
G大阪はクラブ史上10個目のタイトル獲得となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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サウジアラビアメディア『Aawsat』によれば、アル・ナスルのジョルジェ・ジェズス監督は、「速い相手と対戦することは分かっていたが、彼らのレベルの高さには驚かされた」と脱帽する。
また次のようにG大阪の勝利を祝福している。
「決勝戦で勝てるチームは一つしかない。前半30分まではいいプレーができなかったが、その後は試合をコントロールした。相手はたった１本の（枠内）シュートでゴールを決めた。アル・ナスルが得点できなかったのは今回が初めてだ。相手を称えたい」
G大阪はクラブ史上10個目のタイトル獲得となった。
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