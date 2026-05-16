【神客】クレカのポイント残高は2000万！お酒の匂いプンプンの怪しい男性客が女性服を買う深い理由【作者に聞く】
【漫画】“神客”なのに怪しい行動…その理由は？
百貨店のショップ店員時代の“接客あるある”を漫画にして発信している、ゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。接客業ならではの理不尽なクレームや不審客、さらにはストーカー被害まで経験してきたゆき蔵さんのもとに、ある日、閉店間際を狙うようにしてひとりの男性客が現れた。顔は赤く、ほのかに酒の匂いも漂っている。その怪しすぎる男性客が、まさか“神客”だったとは――。
その男性客が現れたのは、閉店30分前の婦人服ショップだった。赤ら顔で、しかもお酒の匂いまで漂わせている。さらに婦人フロアでは珍しい中年男性ということもあり、ゆき蔵さんは「正直、警戒していました」と振り返る。過去にさまざまなトラブルを経験してきたからこそ、慎重になっていたのだ。
しかし、しばらく様子を見ていると、男性は真剣に商品を選んでいる様子。そこで声をかけてみると、ゆき蔵さんが提案したワンピースをすっかり気に入ったようで、「そのワンピースで一式コーディネートしてください。できれば靴まで」と、まさかの全身コーデをオーダー。バッグや靴まで含めた“丸ごと買い”に、ゆき蔵さんも驚かされたという。
■“ポイント残高2000万”の衝撃
さらに驚きは翌週に待っていた。再び閉店間際、お酒の匂いをまとって来店した男性は、今回もコーディネート一式を購入。前回は現金払いだったが、この日は「ポイントで払います」とカードを差し出した。
残高確認のため端末を操作したゆき蔵さんは、表示された数字に思わず二度見。「に、に、2000万ポイント…だと？」。あまりにも現実離れした数字に、「端末が故障したのかな」と半信半疑だったそうだ。しかも、そのポイントは百貨店や系列店舗での買い物によって貯められたもの。「場所によっては、都内でも中古マンションが購入できる額だったので…！」と、当時の衝撃を語っている。
■ついに登場した“あのブラックカード”
そして3度目の来店時、男性客はついに“世界最高峰”ともいわれるブラックカードを提示する。限られた人しか持てないとされる超高難度カードを目の前にし、「私はそのとき初めて本物を見ました」とゆき蔵さん。さらに「手渡されたチタン製のカードは本当に重く感じました」と、その圧倒的な存在感を振り返った。
■なぜ閉店間際に現れる？
漫画では、この“神客”がなぜ毎回閉店間際に現れるのか、なぜ支払い方法を変えていたのかも徐々に明かされていく。また、高級店ではなく「比較的低価格な店」で服を購入していた理由や、誰のために服を選んでいたのかも判明。最初は「難しそうなお客様」と警戒していたからこそ、後半で明かされる背景がより胸に刺さる構成になっている。
ゆき蔵さんのブログ「ゆき蔵さんぽ。」では、ほかにもストーカー客や迷惑客、クセの強すぎる来店客など、実話ベースのエピソード漫画を多数公開中。毎日20時30分に更新されており、多い日は1日2回更新されることもあるそうだ。接客業経験者なら思わず「わかる…！」とうなずいてしまう話が満載である。
取材協力：ゆき蔵(＠yuki_zo_08)
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