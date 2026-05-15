「有力馬次走報」(１４日)

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆ダービー４頭出しの上原佑厩舎３歳勢が、美浦Ｗで２週前追い切りを行った。青葉賞覇者ゴーイントゥスカイを両サイドから皐月賞３着のライヒスアドラー、同７着のグリーンエナジーが挟む形で併入フィニッシュ。皐月賞５着のフォルテアンジェロは単走で流した。上原佑師は「４頭とも順調。それぞれ一段上がってきた」とうなずいた。皐月賞１２着のゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田）も美浦Ｗで６Ｆ８６秒９−１１秒５。「帰厩後１本目ですが、順調にこなせました」と宮田師。プリンシパルＳを制したメイショウハチコウ（牡３歳、栗東・牧浦）は、栗東坂路で４Ｆ５７秒５−１３秒２。「予定通りです。カイ食いも良く、元気いっぱい」と高橋助手。

◆大阪杯２着から、宝塚記念（６月１４日・阪神、芝２２００メートル）連覇を狙うメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋）が１４日、帰厩後初時計をマークした。首をリズミカルに使って栗東ＣＷ６Ｆ８２秒５−３８秒５−１１秒５を計時。「オーダー通りの内容だった。５週前に帰厩して、ここで１本目をやるのはいつも通り。レースまであと１カ月あるから、徐々に上げていく」と石橋師。

◆東京スプリント４着のヤマニンチェルキ（牡４歳、栗東・中村）は、さきたま杯（６月２４日・浦和、ダート１４００メートル）を予定。

◆谷川岳Ｓ８着のグレイイングリーン（牡８歳、栗東・池江）は安土城Ｓ（３１日・京都、芝１４００メートル）へ。