中島史恵、空中ヨガ姿がスタイル抜群！ 今年1月にはグラビア写真集を発売、抜群プロポーションが話題
タレントの中島史恵が14日までにInstagramを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売し、衰え知らずの圧倒的なプロポーションが話題に。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
そんな彼女が投稿したのは空中ヨガ姿。ノースリーブ＆ショートパンツのトレーニングウェアを身に付けた彼女が、ハンモック状のベールに腰を下ろす様子が収められている。彼女の投稿にファンから多数の「いいね！」が集まった。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売し、衰え知らずの圧倒的なプロポーションが話題に。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
そんな彼女が投稿したのは空中ヨガ姿。ノースリーブ＆ショートパンツのトレーニングウェアを身に付けた彼女が、ハンモック状のベールに腰を下ろす様子が収められている。彼女の投稿にファンから多数の「いいね！」が集まった。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）