新婚の松井珠理奈、夫・ボイメン辻本達規とのお出かけショット公開「幸せオーラが隠しきれない」「わんちゃんもカメラ目線」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】元SKE48の松井珠理奈が5月13日、自身のInstagramを更新。夫で名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規とのお出かけショットを公開した。
【写真】新婚の29歳元SKE「2人とも似てる」イケメン夫との幸せショット
松井は「今日は ＃愛犬の日 ということで 飛騨高山に遊びに行った日の」と添え、テーブルを前に撮影した辻本との写真を投稿。キャップを被り、カジュアルなスタイルの松井と辻本が、愛犬と並んで座る自然体な姿が収められている。「りっぷくんは時々人間みたいな動きをします」と愛犬について明かしている。
この投稿は「ほっこり癒される」「わんちゃんもカメラ目線で可愛い」「幸せオーラが隠しきれない」「2人とも似てる」「素敵すぎます」と反響を呼んでいる。
松井は、2026年1月7日に辻本と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の29歳元SKE「2人とも似てる」イケメン夫との幸せショット
◆松井珠理奈、辻本達規とのお出かけショット披露
松井は「今日は ＃愛犬の日 ということで 飛騨高山に遊びに行った日の」と添え、テーブルを前に撮影した辻本との写真を投稿。キャップを被り、カジュアルなスタイルの松井と辻本が、愛犬と並んで座る自然体な姿が収められている。「りっぷくんは時々人間みたいな動きをします」と愛犬について明かしている。
◆松井珠理奈の投稿に「幸せオーラが隠しきれない」と反響
この投稿は「ほっこり癒される」「わんちゃんもカメラ目線で可愛い」「幸せオーラが隠しきれない」「2人とも似てる」「素敵すぎます」と反響を呼んでいる。
松井は、2026年1月7日に辻本と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
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