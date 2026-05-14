初夏のコーデ迷子に！【ハニーズ】40・50代が1枚プラスしたい「おしゃ見えジレ」

気温が上がりはじめるこれからの季節、トップス1枚ではなんとなく物足りないと感じることも。そんなときは羽織るだけでサマになる「ジレ」のプラスワンがおすすめです。今回、編集部が注目したのは【ハニーズ】と、その大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場しているアイテム。おしゃれ見えを手助けしてくれるジレは、コーデ迷子さんの救世主になってくれるはず。

きちんと感とスタイルアップを叶えるジレ

【GLACIER lusso】「ベルト付ノーカラージレ」\4,980（税込）

このジレはウエストベルト付きでシルエットにメリハリが生まれ、自然とスタイルアップが狙えるアイテムです。ノーカラーデザインで顔まわりがすっきり見えるため、大人のきれいめコーデにぴったり。肌寒い日は長袖ブラウスやカットソーと合わせればOKなので季節をまたいで活躍する予感。

暑い季節に重宝する機能性ジレ

【ハニーズ】「テーラードジレ」\3,980（税込）

マニッシュな雰囲気で、コーデに奥行きをプラスできるテーラードジレ。接触冷感機能付きなので、汗ばむ時期でもストレスなくレイヤードコーデを楽しめそうです。自宅で洗濯できてシワになりにくいイージーケア機能もあり、清潔さを保ちやすいのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。