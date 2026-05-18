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「ドイツで食べるより断然美味しい」日本のラーメンを実食したドイツ人カップルの意外な本音

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イチマルク │ FREE RIDEが「「こんなのいつも食べれるの...!?」初来日外国人が日本のラーメンを食べて衝撃を受ける！！」を公開した。四国のお遍路参りのために来日したドイツ人カップルを案内し、日本の神社や食文化に触れ、「ドイツのと全然違うわ」と感動する姿を捉えている。



動画の冒頭、空港でJukiaが声をかけたのは、ドイツから来たという男女。四国で4週間のお遍路参りをする予定だという。女性は前の仕事を辞め、男性とともにフルタイムの音楽家として「人生の新しい章が始まる」と、今回の旅の目的を明かした。



一行は東京都内の亀戸天神へ向かい、日本の伝統的な神社を体験。「周りに高層ビルがあるのにいきなりお寺が現れるよね」と、近代的な風景と歴史的建造物のコントラストに驚きつつ、正しい参拝の仕方や手水の作法を学んだ。



その後、新宿のラーメン店へ移動。ベジタリアンである女性に合わせて、ヴィーガンのラーメンと餃子を注文した。熱々のスープを口にした女性は「すごく美味しいわ！」と目を丸くした。Jukiaも餃子を食べても「植物性だなんて信じられない」「普通の餃子の味がするよ！」と大絶賛。男性も上手に麺をすすり、「ドイツで食べるラーメンより断然美味しいよ！」と笑顔を見せた。



食事の前後には「いただきます」「ごちそうさま」という日本の挨拶も教わり、食事に対する感謝の文化に感銘を受けていた2人。「予想できなかった展開だったけど、予想できないことが一番楽しいよね！」と語り、日本での新たな冒険への期待を膨らませていた。



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