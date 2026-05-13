「季節の変わり目、何着たら？」→【ユニクロ】で今買い足したい「即戦力トップス」

春→夏へ季節の変わり目。「何を着ればいい？」と迷っている人へ。今回は【ユニクロ】から今の時期にぴったりのトップスをご紹介します。半袖のコットンセーターと、レイヤードを楽しめるキャミソールが登場。着回し力も高いトップスは、即戦力として活躍してくれるはず。

ヘビロテ必至！？ 今すぐ使える半袖セーター

【ユニクロ】「ポインテールクルーネックセーター / ウォッシャブル」\2,990（税込）

コットン100%素材を使用。軽やかな着心地を実感できそうな半袖セーターは、春から夏への季節の変わり目にうってつけ。ポコポコとした表面感のあるポインテールの編み地や、ぽわんと膨らむ袖が可愛いアクセントになり、おしゃれ見えも狙えます。スカートにもパンツにも合わせやすいショート丈で、スタイリングしやすいのも嬉しいポイントです。

季節の変わり目の即戦力トップス

【ユニクロ】「ギャザーキャミソール」\1,500（税込）

半袖やタンクトップ、シャツなどを合わせた、レイヤードコーデを楽しめるキャミソール。アジャスター付きでフィット感を調整可能。その日の気温に合わせてレイヤードするアイテムを選べるので、季節の変わり目に活躍してくれます。ギャザーを寄せたフレアシルエットがフェミニンなムードを演出。華奢なストラップとシャープなVネックデザインで、甘さ控えめに大人っぽく着こなせそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。