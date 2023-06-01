緑黄色社会、フジテレビ「バレーボール アジア選手権2026中継テーマソング」を書き下ろし！選手への事前取材を経て制作

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緑黄色社会の新曲「晴々」が、フジテレビ系「バレーボール アジア選手権2026 中継テーマソング」に決定した。

■約1年の月日をかけ応援ソング「晴々」を制作

優勝チームに2028年ロサンゼルスオリンピックの出場権が与えられるアジア選手権は、8月21日に女子の戦いが開幕。30日まで中国・天津で行われ、男子は9月4日から13日まで福岡県で開催される。フジテレビではオリンピック出場を懸け男女日本代表が「今シーズン最大のターゲット」と位置づけるこの大会を『バレーボール アジア選手権 Road to Los Angeles』として地上波で独占中継する。

緑黄色社会は、最高の応援ソングを作るため、メンバーが昨年の夏に石川祐希選手・高橋藍選手（「高」は、はしごだがが正式表記）、石川真佑選手・関菜々巳選手・佐藤淑乃選手を取材。選手たちのバレーに懸ける思い、そしてオリンピックに懸ける思いを聞き、約1年の月日をかけ応援ソングを制作。作詞は長屋晴子と小林壱誓、作曲は穴見真吾、編曲を川口圭太と穴見真吾を手掛けた。

緑黄色社会にとってアスリートへの事前インタビューを経て楽曲を制作するのは初めての挑戦となる。選手たちの背中を押すテーマ曲に注目だ。