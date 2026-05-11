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「途中でギブアップして旦那に…」山口千景がルノー「グランカングー」の駐車で苦戦した理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【走行フィールはどう違う？】ラジオで話せなかった！ゆるゆるアフタートーク！Vol.44～フィアット ドブロマキシ VS ルノー グランカングー～｜Ciao！FIAT LIFE」を公開した。自動車解説者のGocarとラジオDJの山口千景が、子どもの習い事から最新の輸入車事情まで幅広く語り合った。



動画の前半では、互いの子育て事情や子どもの習い事についてトークを展開。Gocarが、春休みの宿題を自発的に進める我が子に触れつつ、Gocarの徹底したスケジュール管理に感心する様子が和やかに語られた。



後半に入ると、話題は車の走行フィールへ。フィアット「ドブロ」とルノー「グランカングー」の比較について、Gocarはドブロの1.5Lディーゼルエンジンが見せる「とてつもなく力強い」パワーを高く評価した。



一方、グランカングーを運転した山口は、普段の乗り心地や高速道路での直進安定性を称賛しつつも、長いホイールベースゆえの苦労を告白。「駐車場に全然入らなくて、ものすごい切り返して、途中でギブアップして旦那さんに代わってもらいました」と、小回りが利かないことによる苦戦ぶりを苦笑いしながら明かした。これに対しGocarも「最小回転半径が6mを超える車ってそうない」と応じ、フランス車ならではの特徴について分析している。



動画の終盤では、カングーから新たに登場した限定車に関する情報にも触れ、車好きにはたまらない内容となっている。終始リラックスした雰囲気のなかで、車への深い造詣と等身大の家族愛が垣間見える、充実のアフタートークとなった。