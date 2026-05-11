ステーキガスト、恒例「ステーキ食べ放題」終了を発表 5・29が最終開催 感謝のメッセージつづる
ステーキガストは、月1回恒例の「ステーキ食べ放題」を5月29日の開催をもって終了する。11日までに公式サイトなどで発表した。
【画像】ステーキガスト「ステーキ食べ放題」終了で感謝のメッセージ
公式サイトでは「毎月1回の恒例イベントとしてお楽しみいただいておりました『ステーキ食べ放題』ですが誠に勝手ながら2026年5月29日（金）の開催をもちまして終了させていただくこととなりました。最終開催へのご来店を心よりお待ちしております」と呼びかけた。
公式Xでは「大切なお知らせ」を掲出し、「約2年間半、ご愛顧ありがとうございました」と感謝。「累計17万食。皆様と一緒に育ててきたこのイベントは、ステーキガストにとってもかけがえのない宝物です。最終回、感謝の気持ちを込めて一枚一枚丁寧に焼き上げます」とつづった。
ステーキガストの「ステーキ食べ放題」は、制限時間90分で、カットステーキコースを大人2900円（税込）／小学生1450円（同）、プレミアムステーキコースを大人5800円（税込）／小学生2900円（同）で提供してきた。
【画像】ステーキガスト「ステーキ食べ放題」終了で感謝のメッセージ
公式サイトでは「毎月1回の恒例イベントとしてお楽しみいただいておりました『ステーキ食べ放題』ですが誠に勝手ながら2026年5月29日（金）の開催をもちまして終了させていただくこととなりました。最終開催へのご来店を心よりお待ちしております」と呼びかけた。
ステーキガストの「ステーキ食べ放題」は、制限時間90分で、カットステーキコースを大人2900円（税込）／小学生1450円（同）、プレミアムステーキコースを大人5800円（税込）／小学生2900円（同）で提供してきた。