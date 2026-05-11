退職金2000万円を得た60代男性が、1年後に“別人のようにやつれていた”理由は…銀行員が見た「退職金を失った人たちの共通点」

退職金2000万円を得た60代男性が、1年後に“別人のようにやつれていた”理由は…銀行員が見た「退職金を失った人たちの共通点」