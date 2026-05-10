「おしゃれで手頃な『IKEA』の家具や雑貨が欲しいけれど、北海道には店舗がないし、オンラインだと送料が気になる……」そんな北海道にお住まいのインテリア好きの皆様に、待望の朗報です！

2026年5月20日（水）から11月中旬までの期間限定で、北海道初となる『IKEAポップアップストア in 当別町』がオープンします。 会場となるのは、札幌中心部から車で約40分の場所にある『北欧の風 道の駅とうべつ』。

なぜこの場所が選ばれたのか？ どんな商品がその場で買えるのか？ そして、大型家具をお得に手に入れる北海道ならではの活用術まで、注目のストアの全貌をご紹介します。

なぜ当別町に？スウェーデンと北海道が出会う特別な場所画像：イケア・ジャパン株式会社

「なぜ札幌の中心部ではなく、当別町なの？」と疑問に思う方もいるかもしれません。実は当別町は、『IKEA』発祥の地であるスウェーデンのレクサンド市と姉妹都市提携を結んでいる、北欧に大変ゆかりの深い町なのです。

会場となる『北欧の風 道の駅とうべつ』では、これまでも施設内のインテリアに『IKEA』のアイテムが多く取り入れられてきました。スウェーデンと日本の文化が自然に交わるこの場所は、『IKEA』が提案する“快適でサステナブルな家での暮らし”を体感するのに、これ以上ない最高のロケーションと言えます。

人気雑貨からフードまで。約200点のアイテムがその場でお持ち帰り可能

今回のポップアップストアは、道の駅に隣接するムービングハウス内で開催されます（道の駅館内での展示もあり）。

画像：イケア・ジャパン株式会社

『IKEA』が展開する約9,500点という膨大な商品の中から、SNSで大人気のサメのぬいぐるみ『BLÅHAJ／ブローハイ』や、収納の定番『RÅSKOG／ロースコグ ワゴン』、キッチンで大活躍するフリーザーバッグなど、人気アイテムや新商品約250点を厳選して展示。そのうち約200点の商品は、その場で購入して当日お持ち帰りすることが可能です。

画像：イケア・ジャパン株式会社

また、家具やインテリア雑貨だけでなく、自宅で楽しめる『スウェーデンフード』も販売予定。季節のニーズに合わせてラインナップも定期的に変更されるため、期間中に何度訪れても新しい発見があります。

大型家具も諦めない！道内33カ所の「商品受取り拠点」を活用しよう画像：イケア・ジャパン株式会社

ポップアップストアの店頭には並びきらない大型家具（ソファやベッドなど）が欲しい場合も、諦める必要はありません。『IKEA』オンラインストアやアプリから約9,500点の商品を注文し、北海道内に33カ所（※ビジネスパートナー連携）ある『商品受取り拠点』での受け取りを指定すれば、自宅配送に比べて配送料金を大幅に節約することができます。 ポップアップストアで実際の北欧デザインの空気感に触れてインスピレーションを得た後、大きな商品はオンラインで賢く注文し、お近くの受取り拠点でピックアップする。これが、これからの北海道における『IKEA』のスマートな楽しみ方です。

行く前に要チェック！「来店予約」と「完全キャッシュレス」について画像：イケア・ジャパン株式会社

オープン直後や週末などの混雑・事故を防ぐため、事前に知っておくべき重要な注意点が2つあります。

まずは『来店予約』の実施。オープン日および直後の数日間、ならびに繁忙期には、事前の来店予約（または当日受付）が必要になります。来店希望日の2週間前の午前10時より予約受付が開始されます（※5月20日のオープン日分は、5月6日午前10時より受付開始）。

画像：イケア・ジャパン株式会社

つぎに、お支払いは完全キャッシュレス決済のみということ。ストア内でのお買い物は現金不可となりますので、クレジットカードや電子マネー等を必ずご用意ください。

画像：イケア・ジャパン株式会社

なお、入会・年会費無料の『IKEA Family』メンバーになれば、5月19日のプレオープン（事前予約・先着順）への参加や、オープン日からの5日間限定で『ブルーバッグSサイズ』のプレゼント（条件あり）といった嬉しい特典も用意されていますよ！

詳細情報

IKEAポップアップストア in 当別町

開催時期：2026年5月20日（水）～2026年11月中旬

営業時間：9:00～17:00

開催場所：北海道石狩郡当別町当別太774-11 北欧の風 道の駅とうべつ

※支払い方法はキャッシュレス決済のみとなります（現金決済は受け付けていません）

北海道Likers編集部のひとこと

これまでカタログやオンライン画面越しに眺めていた『IKEA』の魅力に、直接触れることができる待望のポップアップストアが当別町にやってきます！

スウェーデンの風を感じる当別町へのドライブを楽しみながら、あなたのおうち時間を豊かにするお気に入りのアイテムを探しに出かけてみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers 画像・参考／イケア・ジャパン株式会社

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。