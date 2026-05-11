【大阪・中之島観光】レトロな東、モダンな西。再開発で生まれ変わった「西側」のスタイリッシュな美術館を巡る観光モデルコース
大阪の北区にある中之島は、堂島川と土佐堀川に挟まれた中洲で、東側には日本銀行、大阪府立中之島図書館、大阪市中央公会堂など、第二次世界大戦前に建てられたレトロ建築を見学できる。一方、西側には個性的なデザインの建物や、再開発された新しい商業施設が並んでいる。本記事では中之島の西側に注目し、スタイリッシュな美術館巡りのコースを紹介する。
【写真で見る】水辺に並ぶ美術館を巡るスタイリッシュな中之島コース
水辺に並ぶ美術館を巡るスタイリッシュ中之島コース
京阪中之島線 中之島〜徒歩約10分〜大阪中之島美術館〜徒歩約3分〜国立国際美術館〜徒歩約3分〜大阪市立科学館〜徒歩約10分〜中之島バンクス〜徒歩約10分〜ほたるまち
■大阪中之島美術館
中之島の新しいシンボル
中之島の文化芸術ゾーンの新しいシンボルとして2022年に開館。大きな黒い直方体が印象的な建物で、モディリアーニ、ダリ、バスキア、佐伯祐三らの作品を収蔵している。館内は撮影可能な場所も多い。美術館の外に設置されたヤノベケンジの巨大アート《SHIP'S CAT (Muse)》(シップス・キャット・ミューズ)が目印。
見どころ
館内のカフェレストラン「ミュゼカラト」は、野菜を用いた彩り豊かなメニューが特徴。美術館ならではの美食とアートを楽しめる。
住所：大阪府大阪市北区中之島4-3-1
交通アクセス：【電車】京阪中之島線 渡辺橋駅2番出口より徒歩約5分、地下鉄四つ橋線 肥後橋駅4番出口より徒歩約10分、JR大阪環状線 福島駅(2番出口)より徒歩約10分
■国立国際美術館
8000点を超える作品を所蔵する地下型美術館
竹の持つ生命力と現代美術の発展、成長をイメージした外観を持つ、世界でも珍しい完全地下型美術館。ジャンルを問わず、1945年以後の、国内外の現代美術を中心とした作品8000点以上を収蔵するほか、独自の視点を持った企画や要注目のアーティストの展覧会を開催。
見どころ
キッズ向けの解説ツアーや、ワークショップなどの教育普及活動にも力を入れている。
住所：大阪府大阪市北区中之島4-2-55
交通アクセス：【電車】京阪電車渡辺橋駅から徒歩約5分または地下鉄四つ橋線肥後橋駅から徒歩約10分
■大阪市立科学館
世界最大級のプラネタリウムのリアルな星空に息を飲む
「宇宙とエネルギー」をテーマに、体験を交えて科学を楽しむことができる科学館。直径26.5メートルの世界最大級のドームを備えたプラネタリウムは、ライブ解説とリアルな星空を楽しむことができる。展示場は、宇宙、科学の歴史、化学、身近な物理現象、電気とエネルギーと、フロアごとにさまざまなテーマで身近な科学を紹介する。また、2022年2月にはプラネタリウムの全天周映像システムを刷新。地上から宇宙のはるかかなたまでシームレスに「漕ぎ出せる」最新のプラネタリウムが完成した。【※開館状況については、公式サイトをご確認ください】
見どころ
学芸スタッフがライブで物理学や化学の実験を行うサイエンスショーも人気。
住所：大阪府大阪市北区中之島4-2-1
交通アクセス：【電車】地下鉄肥後橋駅から徒歩約7分
■中之島バンクス
堂島川沿いにある開放的な複合施設
大阪の中之島にある複合施設。堂島大橋から玉江橋までの堂島川沿い全長400メートルのエリアで、施設内にはアウトドアブランドのPatagonia、革製品を扱うTHE WARMTHCRAFTS-MANUFACTURE、レストラン＆カフェTHE BANKS、ウェディング＆イベントスペースUNWEDDING中之島、BAR BANKSが並んでいる。川沿いの開放的な空間でゆったりとしたひと時が過ごせる。
見どころ
中之島バンクスの遊歩道は散歩に最適だ。
住所：大阪府大阪市北区中之島5-3-60
交通アクセス：【電車】京阪電車中之島線 中之島駅直結、JR東西線 新福島駅2番出口から徒歩約8分、阪神電車 福島駅西3番出口から徒歩約8分
■ほたるまち
水辺のにぎわいを楽しむ
大阪・堂島川沿いに広がる水辺の複合エリアで、かつての大阪大学医学部附属病院跡地を再開発して誕生した街。テレビ局の本社やホール、商業施設、タワーマンションなどが集まり、「文化・情報発信」「水辺のにぎわい」「都心居住」をテーマに整備された都市空間だ。川沿いの遊歩道やテラス席のあるレストラン、カフェが点在し、中之島方面の景観や夜景も眺められる。
見どころ
堂島川に面した遊歩道やテラスから水辺の景観と夜景を満喫しつつ、テレビ局併設ホールやカフェ、レストランが集まる街並みで食事やイベントを楽しめる。
住所：大阪府大阪市福島区福島1-1-30
交通アクセス：【電車】JR東西線 新福島駅から徒歩約3分、阪神 福島駅から徒歩約3分、京阪中之島線 中之島駅から徒歩約3分
大阪中之島美術館、国立国際美術館などをじっくりと回ったあとは、中之島バンクスのカフェでくつろぐのもいいだろう。食事をするなら、ほたるまちまで足を伸ばすのもおすすめだ。開放感あふれる川沿いのスペースで優雅に過ごしてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
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京阪中之島線 中之島〜徒歩約10分〜大阪中之島美術館〜徒歩約3分〜国立国際美術館〜徒歩約3分〜大阪市立科学館〜徒歩約10分〜中之島バンクス〜徒歩約10分〜ほたるまち
■大阪中之島美術館
中之島の新しいシンボル
中之島の文化芸術ゾーンの新しいシンボルとして2022年に開館。大きな黒い直方体が印象的な建物で、モディリアーニ、ダリ、バスキア、佐伯祐三らの作品を収蔵している。館内は撮影可能な場所も多い。美術館の外に設置されたヤノベケンジの巨大アート《SHIP'S CAT (Muse)》(シップス・キャット・ミューズ)が目印。
見どころ
館内のカフェレストラン「ミュゼカラト」は、野菜を用いた彩り豊かなメニューが特徴。美術館ならではの美食とアートを楽しめる。
住所：大阪府大阪市北区中之島4-3-1
交通アクセス：【電車】京阪中之島線 渡辺橋駅2番出口より徒歩約5分、地下鉄四つ橋線 肥後橋駅4番出口より徒歩約10分、JR大阪環状線 福島駅(2番出口)より徒歩約10分
■国立国際美術館
8000点を超える作品を所蔵する地下型美術館
竹の持つ生命力と現代美術の発展、成長をイメージした外観を持つ、世界でも珍しい完全地下型美術館。ジャンルを問わず、1945年以後の、国内外の現代美術を中心とした作品8000点以上を収蔵するほか、独自の視点を持った企画や要注目のアーティストの展覧会を開催。
見どころ
キッズ向けの解説ツアーや、ワークショップなどの教育普及活動にも力を入れている。
住所：大阪府大阪市北区中之島4-2-55
交通アクセス：【電車】京阪電車渡辺橋駅から徒歩約5分または地下鉄四つ橋線肥後橋駅から徒歩約10分
■大阪市立科学館
世界最大級のプラネタリウムのリアルな星空に息を飲む
「宇宙とエネルギー」をテーマに、体験を交えて科学を楽しむことができる科学館。直径26.5メートルの世界最大級のドームを備えたプラネタリウムは、ライブ解説とリアルな星空を楽しむことができる。展示場は、宇宙、科学の歴史、化学、身近な物理現象、電気とエネルギーと、フロアごとにさまざまなテーマで身近な科学を紹介する。また、2022年2月にはプラネタリウムの全天周映像システムを刷新。地上から宇宙のはるかかなたまでシームレスに「漕ぎ出せる」最新のプラネタリウムが完成した。【※開館状況については、公式サイトをご確認ください】
見どころ
学芸スタッフがライブで物理学や化学の実験を行うサイエンスショーも人気。
住所：大阪府大阪市北区中之島4-2-1
交通アクセス：【電車】地下鉄肥後橋駅から徒歩約7分
■中之島バンクス
堂島川沿いにある開放的な複合施設
大阪の中之島にある複合施設。堂島大橋から玉江橋までの堂島川沿い全長400メートルのエリアで、施設内にはアウトドアブランドのPatagonia、革製品を扱うTHE WARMTHCRAFTS-MANUFACTURE、レストラン＆カフェTHE BANKS、ウェディング＆イベントスペースUNWEDDING中之島、BAR BANKSが並んでいる。川沿いの開放的な空間でゆったりとしたひと時が過ごせる。
見どころ
中之島バンクスの遊歩道は散歩に最適だ。
住所：大阪府大阪市北区中之島5-3-60
交通アクセス：【電車】京阪電車中之島線 中之島駅直結、JR東西線 新福島駅2番出口から徒歩約8分、阪神電車 福島駅西3番出口から徒歩約8分
■ほたるまち
水辺のにぎわいを楽しむ
大阪・堂島川沿いに広がる水辺の複合エリアで、かつての大阪大学医学部附属病院跡地を再開発して誕生した街。テレビ局の本社やホール、商業施設、タワーマンションなどが集まり、「文化・情報発信」「水辺のにぎわい」「都心居住」をテーマに整備された都市空間だ。川沿いの遊歩道やテラス席のあるレストラン、カフェが点在し、中之島方面の景観や夜景も眺められる。
見どころ
堂島川に面した遊歩道やテラスから水辺の景観と夜景を満喫しつつ、テレビ局併設ホールやカフェ、レストランが集まる街並みで食事やイベントを楽しめる。
住所：大阪府大阪市福島区福島1-1-30
交通アクセス：【電車】JR東西線 新福島駅から徒歩約3分、阪神 福島駅から徒歩約3分、京阪中之島線 中之島駅から徒歩約3分
大阪中之島美術館、国立国際美術館などをじっくりと回ったあとは、中之島バンクスのカフェでくつろぐのもいいだろう。食事をするなら、ほたるまちまで足を伸ばすのもおすすめだ。開放感あふれる川沿いのスペースで優雅に過ごしてほしい。
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※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。