【ユニクロ新作】「NARUTO見参」コマ遊びが冴えるマンガUTに九尾も登場！名シーンがTシャツに♪
ユニクロから、マンガUT 集英社創業100周年記念コレクション第2弾が、2026年5月15日（金）から順次発売されます。
（写真）名シーンをTシャツに！【ユニクロ×NARUTO】UT新作コレクション
NARUTOのおしゃれな黒T
集英社創業100周年を記念した特別なUTコレクション。
『週刊少年ジャンプ』や『週刊ヤングジャンプ』、『りぼん』など人気コミック誌から、人気のマンガをセレクトしたコレクションです。
『NARUTO−ナルト−』のプリントTシャツが登場します。
黒Tシャツには、和のテイストで描いたナルトとサスケをプリント。
浮世絵のような世界観がおしゃれです。
胸元に暁を描いた黒Tシャツも。
バックプリントにはナルトたちの表情が並んでいます。
漫画のコマのプリントTシャツ
マンガUT \1,990 ©Masashi Kishimoto,Scott/SHUEISHA
白Tシャツは、漫画のコマをそのままプリントしたようなデザインです。
ナルト見参のコマをプリントしたTシャツは、裏面に九尾を大きくプリント。
さらに、サスケの須佐能乎のプリントTシャツも登場します。
モノクロのプリントながら印象的な『NARUTO−ナルト−』の漫画ならではのTシャツです。