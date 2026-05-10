ユニクロから、マンガUT 集英社創業100周年記念コレクション第2弾が、2026年5月15日（金）から順次発売されます。

（写真）名シーンをTシャツに！【ユニクロ×NARUTO】UT新作コレクション

NARUTOのおしゃれな黒T

集英社創業100周年を記念した特別なUTコレクション。

『週刊少年ジャンプ』や『週刊ヤングジャンプ』、『りぼん』など人気コミック誌から、人気のマンガをセレクトしたコレクションです。

『NARUTO−ナルト−』のプリントTシャツが登場します。

黒Tシャツには、和のテイストで描いたナルトとサスケをプリント。

浮世絵のような世界観がおしゃれです。

胸元に暁を描いた黒Tシャツも。

バックプリントにはナルトたちの表情が並んでいます。

漫画のコマのプリントTシャツ

マンガUT \1,990 ©Masashi Kishimoto,Scott/SHUEISHA

白Tシャツは、漫画のコマをそのままプリントしたようなデザインです。

ナルト見参のコマをプリントしたTシャツは、裏面に九尾を大きくプリント。

さらに、サスケの須佐能乎のプリントTシャツも登場します。

モノクロのプリントながら印象的な『NARUTO−ナルト−』の漫画ならではのTシャツです。