我慢しているつもりが逆効果。不倫で苦しくなる女性の行動パターン
不倫関係では、「これくらいは我慢しないと」と思って関係を続けているのに、なぜか気持ちは楽にならない感覚に陥りやすいもの。実は関係を保つためにしている行動が、結果として自分を苦しくしてしまうことがあるのです。
自分の気持ちを後回しにする
会いたいタイミングや連絡の頻度。本当は希望があっても「相手の事情があるから」と飲み込んでしまうものです。その積み重ねが、自分の中の不満や違和感を大きくしていきます。
相手を優先することで関係を保とうとする
相手に合わせたほうがうまくいく。そう考えて、無理のない範囲を少しずつ超えていく女性は少なくありません。気づかないうちに、“自分が我慢する前提の関係”を自分で作り上げてしまっているのです。
本音を伝えることを避けてしまう
関係を壊したくないから、言いたいことを飲み込み続けた結果、表面的には穏やかでも、心の内にはストレスが溜まっていきます。伝えないことで関係を守っているつもりでも、長く続くほどストレスは大きくなっていくでしょう。
我慢は、短期的には関係を保つことにつながるかもしれませんが、それが続くほど自分の気持ちは後回しになっていきます。不倫関係の中で、自分がどれだけ無理をしているのか？そこに気づくことで、苦しさを変えるきっかけにしていきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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