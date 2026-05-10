メジャーデビュー10周年・ヤバイTシャツ屋さん、全国ツアー開催決定 志摩スペイン村貸切ライブでサプライズ発表【スケジュール】
現在メジャーデビュー10周年イヤー中の3人組ロックバンド・ヤバイTシャツ屋さんが9日、三重の志摩スペイン村パルケエスパーニャを貸し切りにした自身主催の野外ワンマンライブ＆野外フェス『ヤバイTシャツ屋さん “Tank-top Festival 2026” in 志摩スペイン村』で8月からの全国ツアー開催をサプライズ発表した。
【画像】ヤバイTシャツ屋さん全国ツアースケジュール
全国ツアーは『ヤバイTシャツ屋さん "Magical Tank-top Parade" ONE-MAN TOUR 2026』と銘打って実施。6月24日に配信、7月29日にCDリリースされる6thフルアルバム『Magical Tank-top Parade』を引っ提げ、Zepp Haneda 6daysを含む全国11カ所・全16公演を行う。2021年に開催した全国ツアーではZepp Tokyoで5daysを行った実績を持つが、今回異例ともいえるZepp Haneda 6daysを予定している。
そんなZepp Haneda公演は、「ヤバイTシャツ屋さん "Magical Tank-top Parade" ONE-MAN TOUR 2026 meets “〇〇”」と称して、これまでリリースしてきたオリジナルアルバムにフォーカスした再現ツアーとなる。2016年1stフルアルバム『We love Tank-top』から5th フルアルバム『Tank-top Flower for Friends』までを、1日ずつ振り返るという非常にレアな内容となる。
■『ヤバイTシャツ屋さん "Magical Tank-top Parade" ONE-MAN TOUR 2026』
8月6日(木) OPEN 18：15 / START 19：00 香川・高松festhalle
8月8日(土) OPEN 17：00 / START 18：00 広島BLUE LIVE
8月17日(月) OPEN 18：15 / START 19：00 新潟LOTS
8月18日(火) OPEN 18：00 / START 19：00 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター
8月25日(火) OPEN 18：00 / START 19：00 神奈川・KT Zepp Yokohama
10月8日(木) OPEN 18：00 / START 19：00 Zepp Osaka Bayside
10月12日(月・祝) OPEN 17：00 / START 18：00 仙台GIGS
10月15日(木) OPEN 18：00 / START 19：00 Zepp Nagoya
10月19日(月) OPEN 18：00 / START 19：00 Zepp Fukuoka
10月24日(土) OPEN 17：00 / START 18：00 Zepp Sapporo
10月27日(火) OPEN 18：00 / START 19：00 Zepp Haneda
10月28日(水) OPEN 18：00 / START 19：00 Zepp Haneda
11月4日(水) OPEN 18：00 / START 19：00 Zepp Haneda
11月5日(木) OPEN 18：00 / START 19：00 Zepp Haneda
11月10日(火) OPEN 18：00 / START 19：00 Zepp Haneda
11月11日(水) OPEN 18：00 / START 19：00 Zepp Haneda
