【N organic HOME】日常に癒しを投入！暮らしを豊かにするアイテムを紹介

上質な香りを楽しめる「N organic HOME」の製品は、忙しい日常にほっと安心できる余白を作ってくれます。これから迎える母の日のギフト、ホリデーシーズンや記念日の贈り物としても人気です。素肌も心も解きほぐされるようなリラックスタイムを日常に♡“暮らしを豊かに”というブランドコンセプトを掲げ、スキンケアシリーズを展開する「N organic」から発売中です。

N organic HOMEで素肌も心も解きほぐそう♡

【N organic HOME】バスミルク シーレモネードの香り

通常価格：300mL3,080円（税込）

瀬戸内を感じるレモネードの香りのバスミルク。温泉水やレモングラス（レモングラス葉・茎エキス/オーガニック成分）、瀬戸内産のレモン果汁を保湿成分として配合しています。

リキッドタイプの入浴料で、さっと白濁し乳白色の湯船に

酒粕エキス（ 皮膚コンディショニング）、セラミド（セラミドNG：保湿）、アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油：エモリエント）なども配合。

からだを温めながら、うるおいのあるつるすべ肌に導いてくれます。

毛穴撫子の数量限定洗顔が登場♡紀州南高梅inの濃密泡でつるん肌へ

使うたび気分を晴れやかにする保湿ケア

【N organic HOME】モイスト アロマ ボディミルク

通常価格：200g 3,520円（税込）

入浴後の保湿ケアには、N organic Basic シリーズで人気のスウィートシトラスの香りが楽しめるボディミルクがぴったり♡

レモン果皮油、クスノキ樹皮油、マンダリンオレンジ果皮油、ショウズク種子油、ビターオレンジ花油 （着香剤）を配合。

いつものボディケアが、フレッシュな柑橘系の香りに包まれる自分だけの癒し時間に。

肌も心もうるおすボディミルク

使うたびに気分晴れやか！肌も心もうるおしてくれるボディミルクです。付けたあと、すぐに服を着られるほどベタつきにくいテクスチャーも魅力です。

日常に癒しを投入♡記憶に残る香りのギフトにもぴったり！

忙しい毎日を送る自分のために、大切な方へのギフトに、香りを楽しめる「N organic HOME」の製品はいかがでしょうか？