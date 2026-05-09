「どないしたんや！！！」百田夏菜子、美ウエスト際立つ大人っぽいショットに「ドキッとした」
ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは5月8日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが際立つショットを披露しました。
【写真】百田夏菜子、美ウエスト際立つショット
この投稿にコメントでは「かっこいい〜きれい」「ドキッとした」「すっかり大人の女性ですね」「カッコ可愛すぎる」「あまりにも良い女すぎてどうしようまじでかっこいい」「いつもと違う表情」「どないしたんや！！！」「綺麗すぎてたまらん」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】百田夏菜子、美ウエスト際立つショット
「いつもと違う表情」百田さんは黒いハートの絵文字を添えて、5枚の写真を投稿し、美しいウエストが際立つ白いショート丈のノースリーブトップス姿を披露。大人っぽい表情が印象的です。
この投稿にコメントでは「かっこいい〜きれい」「ドキッとした」「すっかり大人の女性ですね」「カッコ可愛すぎる」「あまりにも良い女すぎてどうしようまじでかっこいい」「いつもと違う表情」「どないしたんや！！！」「綺麗すぎてたまらん」などの声が寄せられています。
「ベレー帽夏菜子ちゃん好きすぎる」6日の投稿では、千葉市蘇我スポーツ公園で2日から5日までの4日間開催された「JAPAN JAM」に、ももいろクローバーZとして出演した際のベレー帽をかぶった赤い衣装姿などを披露している百田さん。ファンからは「今までで一番熱かったかも」「世界で1ばんかわいいです」「ベレー帽夏菜子ちゃん好きすぎる」「ベレー帽の衣装可愛すぎ似合いすぎです…！」「せかいいちかわいい」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)