文句なしの美味しさ！！【ミスド】の「期間限定パイ・ドーナツ」

【ミスタードーナツ】で賑わいを見せている、期間限定メニューはもうチェックしましたか？ 宇治抹茶を使ったドーナツは5月下旬まで、軽食としても食べられる惣菜系パイは9月下旬まで味わえます。どれもこだわりのコンセプトで作られたプチ贅沢感に浸れるメニューで、自分へのご褒美にもおすすめ。お好きなメニューを選んで、ぜひ食べ比べも楽しんでみて。

祇園辻利の宇治抹茶を使用したドーナツ

ふっくらと焼き上がった生地に、つぶあんと抹茶ホイップ、黒みつをサンドした「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」。生地には祇園辻利の宇治抹茶を練り込んでいるのだそう。抹茶のほんのりとした苦みと、あんこの優しい風味がバランス良く楽しめ、黒みつが良いアクセントになっていそう。@ftn_picsレポーターともさんによれば、「抹茶は優しく香る程度で、抹茶が苦手な友人も美味しい！って食べていました」とのこと。

ほっくりとした和を感じる甘さで幸せ気分

上にかぶせたドーナツ生地の半分に、宇治抹茶チョコでコーティングを施した「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」。栗あんと宇治抹茶ホイップ、キャンディングアーモンドがサンドされたドーナツで、ほっくりとした和の味わいに癒されそうです。見た目の美しさもポイントで、自分へのご褒美として選ぶのにもぴったり。レポーターともさんは「幾重にも幸せ感が押し寄せてくる感じが最高です！」と、幸せ気分に浸った様子。

しっかり煮込んだ野菜とお肉のパイ

@ftn_picsレポーターHaruさんが「文句なしの美味しさでした」と絶賛しているのは、「ミートソースとマッシュポテトパイ」。期間限定で登場している「世界のグルメパイ」シリーズの1つで、四角いパイ生地の中には、ミートソースとマッシュポテトが詰め込まれています。ミートソースは、牛ひき肉、人参、玉ねぎを煮込んで作られているそうで、満足感の高い味に期待できそう。パイならではの、サクサクとした食感の良さも楽しみたいところ。

朝食にもぴったり！ クリーミーさを楽しむパイ

クロックムッシュをイメージした、フランス風のパイもぜひ試してみて。ハムと玉ねぎを加えて煮込んだホワイトソースとチーズソースが使われているそうで、クリーミーなソースと具材の美味しさをしっかり味わえそうです。少し温めて、朝食として食べれば1日の始まりを特別なものにしてくれるかも。ミスドのパイは、忙しい時に片手でサクッと食べられそうなお手軽感も嬉しいポイント。ぜひ今のうちに食べてみて！

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writer：S.Hoshino