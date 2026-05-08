ホルムズ海峡でイランの攻撃を受けた米軍が自衛レベルでイランの軍事施設を打撃したと明らかにした。

7日（現地時間）、対イラン戦争を総括指揮する米中央軍はX（旧ツイッター）に声明を出し、「7日、米海軍の誘導ミサイル駆逐艦がホルムズ海峡を通過してオマーン湾に向かう途中、米軍はイランの理由のない攻撃を阻止し、自衛的措置として反撃した」と伝えた。

中央軍は同日、「トラクスタン」「ペラルタ」「メイソン」の米駆逐艦3隻がホルムズ海峡を通過する際、イラン軍の攻撃を受けたと主張した。イラン軍は多数のミサイルとドローンを発射し、小型船舶を出動させたという。

イランの攻撃に対抗して米中央軍は「接近する脅威を除去し、ミサイル・ドローンの発射基地や指揮統制所、偵察・監視・情報基地など、米軍への攻撃に関与したイラン軍施設を打撃した。中央軍は事態の拡大を望まないが、米軍を保護するための態勢を維持している」と説明した。

中央軍は「今回の事件で米軍の資産が被害を受けることはなかった」とし、打撃対象となったイラン軍施設に関する具体的な情報は明らかにしなかった。

ただ、米FOXニュースの記者は自身のXに投稿した記事で、米高官の言葉を引用し「米軍がイランのゲシュム港、バンダル・アッバース、そしてミナーブのバンダル・カルガン海軍基地を攻撃した」と伝えた。