鹿角市で、地元の夫婦が育てたチューリップがいま見ごろを迎えています。



約2万本の花々が、訪れた人を楽しませています。



鹿角市十和田大湯にあるチューリップ畑です。



20アールほどの広さに、約2万本が植えられています。



色鮮やかな花々は、満開を迎えていて、まさにいまが見ごろです。



このチューリップ畑は、近くに住む工藤昌利さん夫婦が管理しています。





花が好きだった工藤さんの母親が、30年ほど前にチューリップを植えたのが始まりで、球根は毎年秋に1つ1つ手作業で植えています。今では、鹿角市の人気スポットの1つとなっていて、連休最終日の6日も、多くの人が訪れ、華やかな景色を楽しんでいました。大館市から 園児「きれいだった」記者「きれいだった？」園児「うん」記者「どの色がよかった？」園児「ピンクとあか」大館市から 園児の兄「しあわせで また来たい」大館市から「楽しい気持ちになりますよね、やっぱり。こんなにきれいなチューリップいっぱい咲いているので」大館市から「毎年のように来てるんですけどもう本当すばらしいです。ねー。色から何からもう本当に」色とりどりに咲き誇る、約2万本のチューリップ。見ごろは、あと数日ほど続く見込みで次の土日も十分楽しめそうだということです。※5月7日午後6時15分のABS news every.でお伝えします