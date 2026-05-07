AKB48“2作連続センター”伊藤百花「不安に浸る余裕もないまま」走り続けて芽生えた責任感 総監督・倉野尾成美の言葉が支えに【インタビュー】
【モデルプレス＝2026/05/07】AKB48 67th Single「名残り桜」でセンターを務める伊藤百花（いとう・ももか／22）が、ファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（以下、ガルアワ／4月18日@東京・国立代々木競技場第一体育館）に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、正規メンバー昇格からシングルセンターへと躍進を遂げた裏にあった不安や、先輩たちの支えとなった言葉を明かしてくれた。
【写真】“顔面重要文化財”AKBセンター、抜群スタイルワンピ姿×あざとい表情にキュン
― 本日、3回ランウェイにご出演されましたが、いかがでしたか？
伊藤：ランウェイを歩かせていただくのが人生3回目で、3回歩かせていただきました！まだ少し慣れていない部分もあり緊張していましたが、回数を重ねるにつれ観客の皆さんが一緒になって盛り上がってくださって毎回雰囲気が違い、それを感じながら歩くのが楽しかったです。
― どの衣装も可愛らしいですが、今着ているワンピースのお気に入りポイントはありますか？
伊藤：一見大人っぽくてエレガントに見えるのですが、柄がフルーツ柄になっていてよく見ると可愛い要素がたくさんあるところがお気に入りです。夏なので肌見せというか、程よくヘルシーに見せてくれるのも素敵で、自分も欲しいなと思いました。
― 夏は肌見せするようなこういうファッションをしていきたいですか？
伊藤：やっぱり二の腕などは気になってしまいますが…気にせず涼しくいきたいですし、夏だからこそできるファッションを楽しみたいです！
― 伊藤さんは昨年末に正規メンバーへ昇格し「名残り桜」で初めてシングル表題曲のセンターを務めています。ご活躍を経て、ご自身で成長したなと思う部分はありますか？
伊藤：正規メンバーに昇格させていただいてからすぐにセンターに選んでいただいたので、初めてのことだらけで気持ちが追いつかず、不安だけど不安に浸る余裕もないまま前だけを向いて走っているというような状態でした。今もまだまだ先輩方の力を借りてばかりではありますが、「AKB48 春コンサート2026」（4月3日〜5日@国立代々木競技場第一体育館）ではメンバー全員の中でセンターを務めさせていただいたり、新ユニットのバンドで歌に挑戦させていただいたり、いろんな経験を通して、今まで自分にあまり自信がなかったところから「AKB48のセンターとして皆さんの前に出るからには自分が堂々としないといけない」という責任感が生まれました。今までは先輩についていくという気持ちが大きかったのですが「とりあえずやってみよう！」と1つ殻を破れたような気がします。
― プレッシャーは大きかったと思いますが、それを乗り越えられたのには先輩方の支えも大きかったですか？
伊藤：ミュージックビデオの撮影時に先輩方が「両脇に私たちがついているから頑張ろう！」と言ってくださいました。あと「春コンサート」で曲が始まる前に「全員ついてこい！」という煽りをさせていただいた時「それを私が言っていいものなのか」とすごく悩んでいて。最初は「ついてきてください」と柔らかい言い方をしていましたが、総監督の倉野尾成美さんに相談したら「『ついてこい』って言ってほしい！」と力強く託してくださったので、それで自信を持って「みんなを引っ張るぞ」という気持ちになれました。
― 倉野尾さんは以前、伊藤さんのことを「すごく急成長している」メンバーとして挙げていらっしゃいました。活動している中でも声をかけてくださることが多いんですね。
伊藤：新しいことをできるようになるたびに、倉野尾さんが「ももは頑張ってるよ」と声をかけてくださいます。常に気にかけていただいているということを感じて本当にありがたいです。
― 最後に、アイドルにとって夢の場所である“グループのセンター”に立つことを叶えた伊藤さんにとっての「夢を叶える秘訣」をお伺いしたいです。
伊藤：私もまだ夢の途中で「みんなで東京ドームに行きたい」というのが今の目標です。まだまだなところも多いですが、私は小さい頃から「悩む前に行動に移す」ということをしてきました。悩んでいても何も始まらないので、まず1歩踏み出してみることが大切なのだということを、AKB48に入ってからも学ぶことが多いです。
― それでは今、伊藤さんが1歩踏み出してみたいことはありますか？
伊藤：演技のお仕事をしたいです！AKB48に加入してすぐに「星屑テレパス」（テレビ東京系／2024）というドラマに出演させていただいたのですが、それ以来あまり演技のお仕事ができていなくて、お茶の間でも見ていただけるような演技ができるアイドルになりたいです。
― 素敵なお話をありがとうございました！
（modelpress編集部）
2003年12月6日生まれ、埼玉県出身。AKB48第19期生オーディションに合格し、2024年3月17日に研究生としてお披露目。2025年4月2日発売の65thシングル「まさかのConfession」で研究生ながらシングル表題曲での初の選抜入りを果たし、同年12月4日に正規メンバーに昇格。2026年2月25日発売の67thシングル「名残り桜」で初めてシングル表題曲のセンターを務め、68thシングル（2026年8月19日リリース）でも12年ぶりの2作連続でセンターを務めることが発表されている。
【Not Sponsored 記事】
◆伊藤百花「ガルアワ」ランウェイで緊張
― 本日、3回ランウェイにご出演されましたが、いかがでしたか？
伊藤：ランウェイを歩かせていただくのが人生3回目で、3回歩かせていただきました！まだ少し慣れていない部分もあり緊張していましたが、回数を重ねるにつれ観客の皆さんが一緒になって盛り上がってくださって毎回雰囲気が違い、それを感じながら歩くのが楽しかったです。
― どの衣装も可愛らしいですが、今着ているワンピースのお気に入りポイントはありますか？
伊藤：一見大人っぽくてエレガントに見えるのですが、柄がフルーツ柄になっていてよく見ると可愛い要素がたくさんあるところがお気に入りです。夏なので肌見せというか、程よくヘルシーに見せてくれるのも素敵で、自分も欲しいなと思いました。
― 夏は肌見せするようなこういうファッションをしていきたいですか？
伊藤：やっぱり二の腕などは気になってしまいますが…気にせず涼しくいきたいですし、夏だからこそできるファッションを楽しみたいです！
◆伊藤百花、支えとなった総監督・倉野尾成美の言葉
― 伊藤さんは昨年末に正規メンバーへ昇格し「名残り桜」で初めてシングル表題曲のセンターを務めています。ご活躍を経て、ご自身で成長したなと思う部分はありますか？
伊藤：正規メンバーに昇格させていただいてからすぐにセンターに選んでいただいたので、初めてのことだらけで気持ちが追いつかず、不安だけど不安に浸る余裕もないまま前だけを向いて走っているというような状態でした。今もまだまだ先輩方の力を借りてばかりではありますが、「AKB48 春コンサート2026」（4月3日〜5日@国立代々木競技場第一体育館）ではメンバー全員の中でセンターを務めさせていただいたり、新ユニットのバンドで歌に挑戦させていただいたり、いろんな経験を通して、今まで自分にあまり自信がなかったところから「AKB48のセンターとして皆さんの前に出るからには自分が堂々としないといけない」という責任感が生まれました。今までは先輩についていくという気持ちが大きかったのですが「とりあえずやってみよう！」と1つ殻を破れたような気がします。
― プレッシャーは大きかったと思いますが、それを乗り越えられたのには先輩方の支えも大きかったですか？
伊藤：ミュージックビデオの撮影時に先輩方が「両脇に私たちがついているから頑張ろう！」と言ってくださいました。あと「春コンサート」で曲が始まる前に「全員ついてこい！」という煽りをさせていただいた時「それを私が言っていいものなのか」とすごく悩んでいて。最初は「ついてきてください」と柔らかい言い方をしていましたが、総監督の倉野尾成美さんに相談したら「『ついてこい』って言ってほしい！」と力強く託してくださったので、それで自信を持って「みんなを引っ張るぞ」という気持ちになれました。
― 倉野尾さんは以前、伊藤さんのことを「すごく急成長している」メンバーとして挙げていらっしゃいました。活動している中でも声をかけてくださることが多いんですね。
伊藤：新しいことをできるようになるたびに、倉野尾さんが「ももは頑張ってるよ」と声をかけてくださいます。常に気にかけていただいているということを感じて本当にありがたいです。
◆伊藤百花の夢を叶える秘訣
― 最後に、アイドルにとって夢の場所である“グループのセンター”に立つことを叶えた伊藤さんにとっての「夢を叶える秘訣」をお伺いしたいです。
伊藤：私もまだ夢の途中で「みんなで東京ドームに行きたい」というのが今の目標です。まだまだなところも多いですが、私は小さい頃から「悩む前に行動に移す」ということをしてきました。悩んでいても何も始まらないので、まず1歩踏み出してみることが大切なのだということを、AKB48に入ってからも学ぶことが多いです。
― それでは今、伊藤さんが1歩踏み出してみたいことはありますか？
伊藤：演技のお仕事をしたいです！AKB48に加入してすぐに「星屑テレパス」（テレビ東京系／2024）というドラマに出演させていただいたのですが、それ以来あまり演技のお仕事ができていなくて、お茶の間でも見ていただけるような演技ができるアイドルになりたいです。
― 素敵なお話をありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆伊藤百花（いとう・ももか）プロフィール
2003年12月6日生まれ、埼玉県出身。AKB48第19期生オーディションに合格し、2024年3月17日に研究生としてお披露目。2025年4月2日発売の65thシングル「まさかのConfession」で研究生ながらシングル表題曲での初の選抜入りを果たし、同年12月4日に正規メンバーに昇格。2026年2月25日発売の67thシングル「名残り桜」で初めてシングル表題曲のセンターを務め、68thシングル（2026年8月19日リリース）でも12年ぶりの2作連続でセンターを務めることが発表されている。
【Not Sponsored 記事】