新大学生の息子「先輩に騙された」えっ。「短期間で稼げるって言われて」母が震え上がった『衝撃のトラブル』

皆さんは、詐欺に遭遇した経験はありますか。「自分は大丈夫」と思っている人ほど、落とし穴に気づきにくいものなのです。今回は、筆者の友人S美の息子に起きた、大学生活の中でのリアルなトラブルと、そこから得た教訓についてのエピソードをご紹介します。

新生活を迎えた息子

S美は50代の主婦で、今年大学に進学した息子R平の母親です。R平は昔から家族思いで穏やかな性格をしており、周囲からも信頼されるタイプでした。大学に入ってからは友人も増え、日々楽しそうに過ごしている様子に、S美も安心していました。新しい環境にもすぐに馴染み、順調なスタートを切ったように見えていました。

信頼している先輩からの甘い誘い

そんなある日、R平が少し沈んだ様子で帰宅し、「俺、だまされたかもしれない」と打ち明けてきました。話を聞くと、大学で知り合った先輩から「短期間で稼げるバイトがある」と紹介されたとのことでした。内容は泊まり込みの清掃業務で、旅行気分で参加できるという説明だったそうです。仲良くしていた先輩の言葉を疑うことなく、R平は魅力的な話だと感じ、参加を決めてしまいました。