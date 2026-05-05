「1枚で決まる」って楽！【ワークマン】コーデ考えたくない日の救世主♡「優秀ワンピ」

今日はコーデをあれこれ考えたくない！ という日には、さっと着てコーデが決まるワンピースが救世主になってくれるもの。【ワークマン】からも、忙しい朝にも頼れるプチプラで高機能な優秀ワンピースが登場しています。暖かい日のちょっとしたお出かけからレジャーシーンまで活躍が期待できるワンピースを、ぜひチェックしてみて。

一枚でお出かけしたくなるさりげない甘さ

【ワークマン】「レディースドライサイドポケットバルーンスリーブワンピース」\1,900（税込）

ふんわりと膨らんだバルーンスリーブが、華やかな印象をプラスするワンピース。吸水速乾とUVカット機能が付いていて、さらりと快適に着こなしながら紫外線対策もできるこれからの季節に嬉しい一着です。機能的ながらデザイン自体はベーシックな無地なので、ワードローブにあるとヘビロテできそう。サイドポケット付きなのもポイントです。

レジャーや庭仕事でも活躍する優秀ワンピ

【ワークマン】「レディースエアロクラスターガーデニングワンピース」\1,900（税込）

撥水・抗菌防臭機能に加え、「繊維上の花粉やダニの排泄物に由来するタンパク質を低減する加工」（公式サイトより）が施された高機能ワンピースです。そのまま買い物へ行けるおしゃれでカジュアルなデザインである一方、両脇ポケットやマスク、そのマスクを引っ掛けるループも付属しているので、ガーデニングなどの軽作業用としても重宝しそう。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。