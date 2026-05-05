パペットスンスンがHappyくじに初登場！セブンイレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンで5月29日より発売予定
2026年5月29日(金)より、セブンイレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにてHappyくじ「パペットスンスン」(920.70円)が発売される。総フォロワー数300万人超えの大人気キャラクター「パペットスンスン」がHappyくじに初登場！取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式サイトで確認できる。
【画像】Happyくじ「パペットスンスン」の景品を見る
■Happyくじ限定の「録り下ろしボイス」アイテムが登場！ほかにもスンスンがしゃべるぬいぐるみや時計など、ファン必見アイテムも
今回のHappyくじ「パペットスンスン」は、全9等級＋LAST賞で展開。なかでも注目アイテムは、LAST賞・SP賞・A賞・B賞にラインナップされたスンスンがおしゃべりしてくれるアイテム。
■【SP賞】パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ(全1種)
SP賞「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ」は、全高約30センチで、手を握ると「WA！」や「GORONCHOCHO」など、全10ボイスでおしゃべりしてくれる仕様。また、LAST賞の「パペットスンスン クロック」は、窓からゆらゆら揺れるスンスンが覗き、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンがここでしか聞けない録り下ろしボイスで時刻をお知らせしてくれる。
■【LAST賞】パペットスンスン クロック(全1種)
Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンが時刻をお知らせ。朝やおやつの時間など、スンスンの声で1日のリズムが楽しくなる特別な時計だ。サイズは全高約22.6センチ。
■【A賞】パペットスンスン おしゃべりフィギュア(全10種)
スンスンはもちろん、ノンノンやゾンゾンもフィギュア化。ボタンを押すとおしゃべりしてくれる仕様。サイズは全高約6.5〜11センチ(台座含む)。
■【B賞】パペットスンスン あいづちぬいぐるみ(全5種)
Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、スンスン、ノンノン、ゾンゾンのお腹を押すとあいづちを打ってくれる、一緒に過ごして楽しいぬいぐるみ。サイズは全高約15センチ(上部金具含む座り時)。
■【C賞】パペットスンスン キャニスター(全6種)
スンスンが野菜やお菓子の中に紛れ込んでいる様子がかわいい。小物をかわいく収納できる。サイズは直径約10センチ、全高約9.5センチ。
■【D賞】パペットスンスン 絵あわせカード(全1種)
飾ってかわいい、遊んで楽しい絵あわせカード。いろんな表情のスンスンを楽しめる。サイズは直径約8センチ(24枚入り)。
■【E賞】パペットスンスン ジッパーバッグ(全6種)
スンスンが近づいていく様子をデザインに落とし込んだジッパーバッグ3枚セット。サイズ違いで収納や小物整理に便利。サイズはそれぞれ【S】約W15.5×H12センチ【M】約W19×H15センチ【L】約W24×H19センチ。
■【F賞】パペットスンスン アクリルスタンド(全9種)
飾ってかわいいアクリルスタンド。それぞれ違ったデザインや表情で、コレクション欲が高まる。サイズは約W14×H10センチ。
■【G賞】パペットスンスン フードピック(全4種)
スンスンや仲間たちのさまざまなポーズがかわいいフードピック3点セット。お弁当やフルーツに刺してご飯の時間を楽しく彩る。サイズは全高約6センチ以内。
■【H賞】パペットスンスン ステッカーセット(全5種)
いろいろなデザインで楽しめるステッカー6枚セット。貼っても、スマホに挟んでもかわいい。サイズは約7センチ角内。
大人気キャラクターのスンスンだけあって、即売り切れの予感！欲しい人は早めにゲットして。
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee
※店舗により取り扱い中止になる場合があります。
※一部取り扱いのない店舗があります。
※画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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今回のHappyくじ「パペットスンスン」は、全9等級＋LAST賞で展開。なかでも注目アイテムは、LAST賞・SP賞・A賞・B賞にラインナップされたスンスンがおしゃべりしてくれるアイテム。
■【SP賞】パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ(全1種)
SP賞「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ」は、全高約30センチで、手を握ると「WA！」や「GORONCHOCHO」など、全10ボイスでおしゃべりしてくれる仕様。また、LAST賞の「パペットスンスン クロック」は、窓からゆらゆら揺れるスンスンが覗き、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンがここでしか聞けない録り下ろしボイスで時刻をお知らせしてくれる。
■【LAST賞】パペットスンスン クロック(全1種)
Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンが時刻をお知らせ。朝やおやつの時間など、スンスンの声で1日のリズムが楽しくなる特別な時計だ。サイズは全高約22.6センチ。
■【A賞】パペットスンスン おしゃべりフィギュア(全10種)
スンスンはもちろん、ノンノンやゾンゾンもフィギュア化。ボタンを押すとおしゃべりしてくれる仕様。サイズは全高約6.5〜11センチ(台座含む)。
■【B賞】パペットスンスン あいづちぬいぐるみ(全5種)
Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、スンスン、ノンノン、ゾンゾンのお腹を押すとあいづちを打ってくれる、一緒に過ごして楽しいぬいぐるみ。サイズは全高約15センチ(上部金具含む座り時)。
■【C賞】パペットスンスン キャニスター(全6種)
スンスンが野菜やお菓子の中に紛れ込んでいる様子がかわいい。小物をかわいく収納できる。サイズは直径約10センチ、全高約9.5センチ。
■【D賞】パペットスンスン 絵あわせカード(全1種)
飾ってかわいい、遊んで楽しい絵あわせカード。いろんな表情のスンスンを楽しめる。サイズは直径約8センチ(24枚入り)。
■【E賞】パペットスンスン ジッパーバッグ(全6種)
スンスンが近づいていく様子をデザインに落とし込んだジッパーバッグ3枚セット。サイズ違いで収納や小物整理に便利。サイズはそれぞれ【S】約W15.5×H12センチ【M】約W19×H15センチ【L】約W24×H19センチ。
■【F賞】パペットスンスン アクリルスタンド(全9種)
飾ってかわいいアクリルスタンド。それぞれ違ったデザインや表情で、コレクション欲が高まる。サイズは約W14×H10センチ。
■【G賞】パペットスンスン フードピック(全4種)
スンスンや仲間たちのさまざまなポーズがかわいいフードピック3点セット。お弁当やフルーツに刺してご飯の時間を楽しく彩る。サイズは全高約6センチ以内。
■【H賞】パペットスンスン ステッカーセット(全5種)
いろいろなデザインで楽しめるステッカー6枚セット。貼っても、スマホに挟んでもかわいい。サイズは約7センチ角内。
大人気キャラクターのスンスンだけあって、即売り切れの予感！欲しい人は早めにゲットして。
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee
※店舗により取り扱い中止になる場合があります。
※一部取り扱いのない店舗があります。
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