タレントのマツコ・デラックスが、８日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に復帰する。番組の進行を務める同局の久保田直子アナウンサーが４日、自身のインスタグラムで伝えた。

久保田アナは「今週８（金）のかりそめ天国からマツコさんが復帰されます 本当に本当に良かったです！！」と安ど。皆さまお時間ありましたらぜひに。改めてテレビでマツコさんのいるかりそめ天国を見るのが私も楽しみです！皆さま良きＧＷを〜」と呼びかけた。

マツコはイエローの衣装を着用して笑顔。番組の公式サイトでも「祝！首の手術を行ったマツコが２か月ぶりに復帰！怒涛（とう）の入院生活を語る！」と発表された。

ＳＮＳには「マツコさんおかえりなさい」「マツコさん元気になって良かったです」「マツコさん復帰おめでとうございます」「素敵な笑顔」と喜ぶ声が上がっている。

マツコは２月９日に生放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」に入院先から電話出演し、３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告。約２か月の療養後、４月１３日の「５時夢」生放送で２か月ぶりに復帰。「もう働きたくない！。１時間前までは、このままバックれようと思ってた」などと、ぶっちゃけていた。