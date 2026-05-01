ダニ・ホコリのアレルギーで目が腫れた息子「毎日飲む」が最大の壁!?積み重ねが大切な舌下免疫療法とは【作者に聞く】
今年の春も花粉の飛散が度々ニュースになり、花粉症に悩まされる人も多かっただろう。花粉に限らず様々なアレルギーに悩む人も多い中、小学生の息子が舌下免疫療法を始めた実体験を描いたのが、エェコ(@nakiri_aik)さんの漫画「息子がアレルギーで舌下免疫療法をはじめた話」である。症状の変化や日々の工夫が、等身大の目線で描かれている。
【漫画】本編を読む
■症状悪化をきっかけに治療を決断
もともとハウスダストのアレルギーがあり薬を服用していた息子だったが、あるとき症状が悪化し、目が腫れるほどの状態に。そこで医療機関を受診し、より専門的な治療として舌下免疫療法を勧められたという。
舌下免疫療法は、アレルゲンを少量ずつ体に取り入れ、徐々に慣らしていくことで症状の改善を目指す方法である。
■"続けること"がいちばん大変！
治療は1日1回の服用を長期間続ける必要があるが、ここに大きなハードルがあった。エェコさんは「とにかく自分から薬を飲まないので、親の声かけが必要で困ってます(現在進行形)」と率直に語る。
効果がすぐに見えにくい治療だからこそ、日々の継続が重要であり、その積み重ねを支える家族の関わりも欠かせない。
■変化はゆっくり、けれど確実に
服用を始めてすぐに大きな変化が出るわけではなかったが、時間をかけて少しずつ症状は改善していったという。「最初は目立った変化はありませんでしたが、今では鼻と目の症状が8割くらい落ち着きました」と話すように、継続による効果が実感できるようになった。
また、副作用についても「息子にはありませんでした」と語っており、安心して治療を続けられている様子がうかがえる。
■大切なのは日々の積み重ね。治療はまだまだ続く
舌下免疫療法は数年単位で続ける治療とされているが、終了時期は個人差があるという。「先生からは特に期限を言われていませんが、感覚的にはもう少しかなと思っています」と、現在も継続中であることを明かす。
なお、この治療はダニアレルギーだけでなくスギ花粉症にも用いられており、体質改善を目指す選択肢のひとつとして注目されている。
日々の積み重ねが大切になる舌下免疫療法。そのリアルな体験談は、同じ悩みを抱える人にとってきっと役に立つはずだ。
取材協力：エェコ(＠nakiri_aik)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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■症状悪化をきっかけに治療を決断
もともとハウスダストのアレルギーがあり薬を服用していた息子だったが、あるとき症状が悪化し、目が腫れるほどの状態に。そこで医療機関を受診し、より専門的な治療として舌下免疫療法を勧められたという。
舌下免疫療法は、アレルゲンを少量ずつ体に取り入れ、徐々に慣らしていくことで症状の改善を目指す方法である。
■"続けること"がいちばん大変！
治療は1日1回の服用を長期間続ける必要があるが、ここに大きなハードルがあった。エェコさんは「とにかく自分から薬を飲まないので、親の声かけが必要で困ってます(現在進行形)」と率直に語る。
効果がすぐに見えにくい治療だからこそ、日々の継続が重要であり、その積み重ねを支える家族の関わりも欠かせない。
■変化はゆっくり、けれど確実に
服用を始めてすぐに大きな変化が出るわけではなかったが、時間をかけて少しずつ症状は改善していったという。「最初は目立った変化はありませんでしたが、今では鼻と目の症状が8割くらい落ち着きました」と話すように、継続による効果が実感できるようになった。
また、副作用についても「息子にはありませんでした」と語っており、安心して治療を続けられている様子がうかがえる。
■大切なのは日々の積み重ね。治療はまだまだ続く
舌下免疫療法は数年単位で続ける治療とされているが、終了時期は個人差があるという。「先生からは特に期限を言われていませんが、感覚的にはもう少しかなと思っています」と、現在も継続中であることを明かす。
なお、この治療はダニアレルギーだけでなくスギ花粉症にも用いられており、体質改善を目指す選択肢のひとつとして注目されている。
日々の積み重ねが大切になる舌下免疫療法。そのリアルな体験談は、同じ悩みを抱える人にとってきっと役に立つはずだ。
取材協力：エェコ(＠nakiri_aik)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。