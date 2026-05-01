『ちいかわ』最新PV公開！古本屋ちゃん初登場 声優・春海百乃「みんなに応援される子」
テレビアニメ『ちいかわ』の最新PVが公開された。古本屋役は春海百乃が務め、コメントが到着した。
【動画】古本屋ちゃん初登場！公開された『ちいかわ』最新PV
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
今回解禁された映像では、ちいかわ・ハチワレ・うさぎはもちろんのこと、個性豊かな仲間たちが勢揃い。ファン待望の古本屋の姿も捉えられている。自由奔放なモモンガ、お酒を愛するくりまんじゅう、頼れる憧れの存在ラッコ、そして元気いっぱいのシーサーなど、主要キャラクターが次々と登場。
鎧さんたち、パジャマパーティーズ、でかつよとあのこ、色違いのオデが可愛らしく踊る姿も。おいしいものを食べたり、楽しく踊ったりといった平和なひとときから、草むしりの労働や討伐のシーンまで、ちいかわたちの彩り豊かな日々がダイナミックに描かれている。そして、カニのカチューシャをつけた古本屋（CV：春海百乃）の姿が初登場している。
■春海百乃コメント全文
ーーアフレコはいかがでしたか？難しかった点や工夫した点を教えて下さい。印象的なディレクションやアピソードがありましたら併せてお伺いできますと幸いです。
モモンガの突飛な行動には、原作を読んでいるにもかかわらず、改めて驚かされるのが印象的でした。実際に演じてみて、古本屋がモモンガに惹かれていく気持ちが、すごくよく分かりました！そして、モモンガ役の井口さんのお芝居が本当に可愛らしく、私自身も古本屋と同じ気持ちで、思わず微笑んでしまいました。
ーーご自身が演じた古本屋の魅力や印象を教えて下さい。
面倒見がいいところと、素直で可愛らしいところが魅力だと思います。勇敢な一面もあり、芯がしっかりあるのを表現できるよう意識しました。
ーー古本屋のファンの方々へメッセージをお願いします。
古本屋ちゃんは、本当に心優しくて、みんなに応援される子だと思います。私自身も、その真っ直ぐな笑顔に何度も元気をもらっています。そんな古本屋ちゃんの魅力を、最大限お伝えできるよう頑張ります！よろしくお願いします！
【動画】古本屋ちゃん初登場！公開された『ちいかわ』最新PV
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
今回解禁された映像では、ちいかわ・ハチワレ・うさぎはもちろんのこと、個性豊かな仲間たちが勢揃い。ファン待望の古本屋の姿も捉えられている。自由奔放なモモンガ、お酒を愛するくりまんじゅう、頼れる憧れの存在ラッコ、そして元気いっぱいのシーサーなど、主要キャラクターが次々と登場。
■春海百乃コメント全文
ーーアフレコはいかがでしたか？難しかった点や工夫した点を教えて下さい。印象的なディレクションやアピソードがありましたら併せてお伺いできますと幸いです。
モモンガの突飛な行動には、原作を読んでいるにもかかわらず、改めて驚かされるのが印象的でした。実際に演じてみて、古本屋がモモンガに惹かれていく気持ちが、すごくよく分かりました！そして、モモンガ役の井口さんのお芝居が本当に可愛らしく、私自身も古本屋と同じ気持ちで、思わず微笑んでしまいました。
ーーご自身が演じた古本屋の魅力や印象を教えて下さい。
面倒見がいいところと、素直で可愛らしいところが魅力だと思います。勇敢な一面もあり、芯がしっかりあるのを表現できるよう意識しました。
ーー古本屋のファンの方々へメッセージをお願いします。
古本屋ちゃんは、本当に心優しくて、みんなに応援される子だと思います。私自身も、その真っ直ぐな笑顔に何度も元気をもらっています。そんな古本屋ちゃんの魅力を、最大限お伝えできるよう頑張ります！よろしくお願いします！
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