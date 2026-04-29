こういうの求めてたッッ♡【ローソン】の「ワンハンドスイーツ」が気になる

サッと片手で持って食べられる、「ワンハンドスイーツ」。【ローソン】で、そんな風に手軽に楽しめるワンハンドスイーツのケーキを発見。作業の合間やちょっと甘いものがほしい時に、手軽に美味しく食べられそうなケーキなんです。今回はそんな、ローソンのワンハンドスイーツと、合わせて注目してほしい新作スイーツをご紹介します！

手軽さが嬉しい！ ワンハンドスイーツ

@ftn_picsレポーターHaruさんが「こういうの求めてたッッ」と絶賛するのが、2026年4月14日に販売がスタートした「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」です。片手で持って食べられるスティックタイプのケーキは、ちょっとひと息つきたい時や、小腹がすいた時にぴったりかも。作業しながらでもパクッと食べられそうな手軽さが、嬉しいポイントです。

パッケージにもこだわりあり！

「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」は、袋を開けると紙製のトレーに入っています。このトレーは、片側を蓋のように折り曲げられる仕組み。チョコで指を汚す心配をせずに食べることができる優れものなんです。食べている途中に、チョコのかけら等がこぼれにくそうなところもグッド。作業スペースをキレイに保ちながら、おやつ休憩ができそうです。

食感の違いも楽しめる食べやすいケーキ

公式サイトによると「チョコとカスタードムースを楽しむスティックスイーツ」なのだそうで、底のクッキー生地にカスタードムースが盛り付けられ、全体をチョコレートでコーティングされたケーキです。チョコレートのパリパリ食感にも期待できそう。レポーターHaruさん曰く「カスタードムースも固すぎず柔らかすぎずでとっても食べやすかった」とのこと。ひと口でいろいろな味や食感を楽しむことができそうです。価格は、\362（税込）です。

とろっとしたチョコソースの新作スイーツ

こちらは、あわせてチェックしてほしい新作スイーツ「とろけるチョコソースのガトーショコラ」です。スプーンですくって食べるカップスイーツで、公式サイトによると「ガトーショコラととろっとしたチョコソースの味わいが楽しめる」とのこと。小さなカップに入ったスイーツは、休憩時間に「ちょっと甘いものが欲しい」という時にぴったり。レポーターHaruさんは、「濃厚な味わいで何度でも食べたくなる」と気に入った様子。価格は、\297（税込）です。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A