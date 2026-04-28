【階下の騒音】深夜2時「誰かあいつをどうにかしてくれ！」管理会社にも警察にも相談したのに一向に止む気配のない深夜2時の“隣人の雄叫び”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
オムニウッチー(@omni_uttii821)さんが描く実録漫画『誰かアイツを』が、SNSで共感を呼んでいる。閑静なマンションで平穏に暮らしていた著者の日常は、階下に新しい住人が越してきたときから一変した。深夜2時過ぎに響きわたる「ぎゃあああ、うおおお!」という異様な雄叫びに、睡眠を脅かされる日々が始まったのだ。
■深夜2時に響く「うおおお!!」という雄叫び
断続的に続く叫び声の内容から、階下の住人はゲームに没頭しているものと推測された。その叫びは深夜2時から数時間にわたって続くこともある。管理会社を通じて注意をしてもらったとき、本人には自覚があるとの返答だった。しかし、平穏な時間は長くは続かない。数日も経てばまた元の騒々しさが戻ってくる、という悪循環が繰り返されることとなった。
ついに限界を迎えた著者は、最終手段として警察に通報することを決意した。警察官が現場に駆けつけ、階下の住人へ直接注意がなされた。ようやく眠りにつけると安堵したのも束の間、わずか20分後には再び「うおおおおお!!」という雄叫びが夜の静寂を切り裂いた。
勇気を出して通報したにもかかわらず、全く懲りていない相手の態度に著者は愕然とした。被害者である自分が引っ越すのも悔しく、相手が出ていってくれるのを祈るしかないという状況に、今も深く悩まされている。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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