【ZARAのイエロー】が40・50代におすすめ！ ガバッと着るだけ♡「サマ見えシャツ」

はじめましてが多い季節には、爽やかで好印象が狙えるシャツがあると便利。春コーデに取り入れるなら、顔まわりをパッと明るく見せてくれるイエローが正解かも。今回はミドル世代におすすめしたい、【ZARA（ザラ）】のイエローシャツをご紹介します。1枚でサラッと着たり、コーデの差し色として羽織ったり、幅広いスタイリングが楽しめる予感。

コーデに抜け感を与えるオーバーサイズシャツ

【ZARA】「オーバーサイズフルイドシャツ ZW COLLECTION」\6,590（税込）

春夏らしい爽やかな色味のシャツは、体のラインを拾いにくいオーバーサイズで、きちんとしすぎない親近感も。バックにはデザインのアクセントとなるプリーツディテールが入り、後ろからもサマ見えが狙えて、ワンランク上のおしゃれが楽しめそうです。肩の力を抜きたい休日にはジーンズやスウェットパンツで楽ちんに、きれいめに見せたいときはテーパードパンツやナロースカートですっきり仕上げてみて。

大人が着やすいパステルイエローのシャツ

【ZARA】「オーバーサイズガーゼシャツ」\4,390（税込）

濃いイエローは少し勇気がいるという大人女性も、パステルカラーならトライしやすそう。知的で爽やかなストライプ柄なので、プライベートだけではなくオフィスシーンにもすんなりマッチ。ブラウンとピンクのラインが、いつもの着こなしに新鮮な表情を与えます。パンツと合わせたシンプルコーデのほか、肩掛けや腰巻きにしてアレンジを加えるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M