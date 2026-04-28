【ピザハット肉の日】2枚セットが最大3091円引き！人気の″肉ピザ″が特別価格になるのは4月28日＆29日限定。

ピザハットは、2026年4月28日、29日の2日間限定で、「肉の日」を実施しています（一部を除く）。

1枚でもおトク！持ち帰り＆配達対象

毎月28日・29日に実施しているピザハットの「肉の日」企画。4月はGW（ゴールデンウィーク）の大型連休へと突入するタイミングでの開催です。

肉系ハーフ＆ハーフピザが1129（いい肉）円に

・直火焼テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ（最大48.8%OFF）

香ばしい直火焼チキンとペパロニの組み合わせのピザです。きざみ海苔付き。

通常価格2205円のところ、持ち帰りの場合は1129円（1076円引き）、配達の場合は1929円（279円引き）となります。

・新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ（最大52.7%OFF）

甘辛プルコギと定番ペパロニを味わえるメニューです。旨辛コチュジャンソース付き。

通常価格2385円のところ、持ち帰りの場合は1129円（1256円引き）、配達の場合は1929円（456円引き）となります。

大人気の肉ピザ2枚がセットで超おトクに（最大3091円OFF）

「直火焼テリマヨチキン」と「新・特うまプルコギ」の2枚セットを特別価格に。

通常価格6020円のところ、持ち帰りの場合はが2929円（3091円引き）、配達の場合は3939円（2081円引き）となります。

生地種類はハンドトスのみ、生地サイズはMサイズのみです。また、一部店舗はお持ち帰り専門店となり配達をおこなっていません。

詳しくは公式サイトのキャンペーンページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部