北米で２４日に劇場公開されたマイケル・ジャクソンの伝記映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」の初週末興行収入が全世界で総額２億１７４０万ドル（約３４６億円）に達し、ミュージシャンをテーマにした伝記映画のオープニング興収記録を大きく更新した。

米誌「ハリウッド・リポーター」などによると、同作は北米の興収だけで９７００万ドル（約１５０億円）を記録し、今年北米で封切られた作品の中では、ユニバーサル・ピクチャーズのアニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」に次ぐ第２位となった。

一方、米有力レビューサイト「ロッテントマト」が先週公開した批評家による「マイケル」の評価（トマトメーター）は２７％という極めて低いものだった。

同誌によると、製作のライオンズゲートは「マイケル」の北米での初週末興収が当初の予想を３０００万ドル（約４８億円）以上上回ったと報告。同作の製作費は伝記映画としては破格の２億ドル（約３１８億円）だったが、初週末だけで費用を回収した計算だ。

これまでミュージシャンの伝記映画で世界初週興収の最高額を記録したのは、米伝説的ヒップホップ・グループＮ．Ｗ．Ａ．を描いた「ストレイト・アウタ・コンプトン」（２０１５年）の６０１０万ドル（約９５億６７００万）だった。また、世界的に大ヒットしたフレディ・マーキュリーの苦悩に迫った「ボヘミアン・ラプソディ」（２０１８年）は５５００万ドル（約８７億５５００万円）だった。