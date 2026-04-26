本をアップサイクルしてできたピクニックラグの上で新しく出会った本を読む。本好き必見のオシャレで高機能なお出かけのお供が登場
これからの季節に1枚あると重宝する “ピクニックラグ” 。公園でのピクニックやお花見など、外で過ごすときの相棒として大活躍してくれます。
私ね、つい最近かわいいピクニックラグに出会ったんですよ。デザインもさることながら、なんとそのラグは “捨てられるはずだった本” からつくられているとのこと。こりゃ本好きとしては無視できないッ！
【どんなラグ？】
2026年3月24日に発売された「本だったピクニックラグ」。使用している紙素材の約70％は“本だった紙”で、残り約30％にはそのほかの再生紙を使用しています。
ラグには “読書する人” が描かれており、色を厳選したポップなデザインがなんともオシャレ。紙素材ならではのやわらかな質感にも癒やされる……♡
紙素材ですが、裏面にラミネート加工を施しているため、水を弾くし破れにくいのだそう。表面はサラサラとしており、芝生や枯れ葉がつきにくく、濡れた芝生の上でも使えるみたい。
大きさは90×135cmと1人〜2人で使うのにちょうどいいサイズ。収納に便利なゴムバンドも付属しているんだって〜！
【こんなシーンにいいかもしれない】
ごく普通のラグと見せかけて、実は「かつて本だったラグ」というのがなんともエモい。オシャレでありながら、どこかほっとするような温かみのあるデザインも好印象です。
これからの季節はピクニックやキャンプに打ってつけですし、運動会などの学校行事でも活躍するはず。公園でくつろいだり、フェスやスポーツ観戦でも重宝するのではないでしょうか。
そ・れ・に……「屋外読書」のお供にも最高なのでは！ 本としての役目を終えたラグの上で、現役の本を読むのもオツなものかもしれません。
【「本だった」シリーズも要チェックです】
本好きならば思わず欲しくなっちゃう「本だったピクニックラグ」は税込み2750円。バリューブックスECサイトおよび、長野県にあるブックカフェ「本と茶 NABO」で発売しています。
ちなみに、本商品を手がけている「古本買取のバリューブックス」では、本をアップサイクルした「本だった」シリーズも展開中。毎日全国から届く約3万冊の本を活かすべく「本だったノート」を制作したのがはじまりなのだとか。
本って、いろんなかたちで生まれ変わることができるんですねぇ。第二の人生ならぬ “本生（ほんせい）” を応援するためにも買っちゃおうかな♪
参照元：古本買取のバリューブックス、プレスリリース
執筆：田端あんじ (c)Pouch