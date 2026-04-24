ピュアで洗練された印象が叶う♡ ブルー×ツヤの【透明感メイク】をCHECK！

自分に似あうメイクをするのも大事だけど、こんな女のコになりたい！って純粋な気持ちを尊重してメイクすると、新たな可能性に出会えるもの。今回は、ピュアで洗練された印象が叶う「ブルー×ツヤメイク」をご紹介します。透明感を引き上げながらしゃれ感までアップする最旬メイクは必見♡

ピュアで洗練された印象に見せたい ブルーみとツヤの多重奏で透明感爆アゲ！ ピュアさと少しの大人っぽさ。相反する印象を両立させるバランスが、新鮮味のある透明感を作るカギ。 質感の違うラメを重ねて偏光感を増すと、パッとクリアな輝きを放つと同時に、近未来感も出てしゃれ感までアップ！ チークはザ・青みピンクから、ラベンダートーンにシフトさせて色気をこっそり増して♡

使用するアイテムはこちら♡ Key item 【a】インフィニシェイド シングル アイシャドウ EX-09 3,080円（セット価格）／RMK Division（限定）

▶︎ぬれたようにツヤめく涼やかライトブルー。 【b】アイスイッチスティック ダブルノート 2,189円／3CE

▶︎サイズの異なるホワイトラメが華やかに輝く。 【c】バウンシーブラーバーム ライラックウィスパー 2,497円／3CE

▶︎バームは肌にのばすとサラサラ質感に変化し、内からじんわりにじむように色づく。 【d】プリズム・リーブル・デュアルトーン・ハイライター 001 7,700円／パルファム ジバンシイ

▶︎ラベンダーとピンクがミックスされ、奥行きのある透明感を与える。 Other 【e】ファミュ ル・ルージュ 904 3,410円／アリエルトレーディング

▶︎ほのかな血色感でうぶなリップを表現。 【f】プラダ リフレクション リキッド バーム グロス P255 5,940円／プラダ ビューティ

▶︎透明感あふれるライトピンクのグロスで顔全体のピュア感を底上げ。

HOW TO How to アイ ブルーのヴェールで澄んだ瞳に 目を開いた状態で色が見える幅を確認しながら、アイホールにaを塗る。下まぶたの目頭から2/3の範囲まで、bでラインを引いて、うるんだ瞳をアピール。 さらに眉頭下から鼻すじ脇にかけてもbをのばして、きらめきのインパクトをプラス。 How to チーク 偏光パール×ぬれツヤのほっぺ cは黒目の外側の位置のほおに縦長のだ円を描くようになじませ、その上をまたぐようにdをほお骨に沿ってさっと重ね塗り。 How to リップ リップはeを直塗りしてからfを重ねて、ナチュラルなうるちゅる感をメイク。

完成♡ ブルー×ツヤメイクで透明感のあるお顔に。リップのうるちゅる感でピュアさを底上げしちゃおう♡ トップス 4,180円、ビスチエ 18,000円／ともにS/île（JOYEUX）パンツ 3,280円／神戸レタス イヤリング 3,630円／Linola（805showroom） 撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

ライター / エディター 政年美代子

北里琉