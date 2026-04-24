【GU】GWセールが4月24日から開始！第1弾の注目アイテム3選

トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU」のゴールデンウイーク（GW）セールが、2026年4月24日から始まりました。一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。

30日までのセール第1弾の注目アイテムを、3つピックアップして紹介します。

「夏の日差しや冷房対策にもってこいの商品」

UVカットシアーパーカ

薄くて軽いシアー素材のパーカです。UVカット（UPF20）、耐久撥水機能が魅力的。これからの季節の紫外線対策に、1枚もっておきたいアイテムではないでしょうか。

背面の切り替えギャザーと裾のドローコード仕様で、バルーンのような丸いシルエットになります。腕まくりしやすく、まくった時に映えるギャザーデザインもポイントです。

公式サイトのクチコミでは、「形もかわいくUVカットもできるのは最高です！」「夏の日差しや冷房対策にもってこいの商品」「半袖の上にちょっと羽織るUVを探している人にはめちゃくちゃオススメ！」といった声が寄せられています。

4月30日までのアプリ会員限定価格は1990円です。

バレルレッグジーンズ

樽（バレル）のような曲線が印象的なシルエットのパンツです。膝のダーツやサイドの切替位置にこだわり、丸みがあるのにすっきりした印象をもたらします。

SNSでは「脚が長く見える」「履き心地いい」「お尻周りもスッキリと見せてくれる」と好評です。

4月30日までのアプリ会員限定価格は1990円。

ドライストレッチジョガーパンツGA

すっきりとしたシルエットと、汗をかいても素早く吸収・乾燥する吸汗速乾機能が特徴のパンツです。

伸縮性のあるストレッチ素材なので、動きやすく、スポーツシーンでも活躍します。

公式サイトのクチコミでは、「薄くて軽いので運動にちょうど良いです。洗濯してもすぐに乾きます」「サラサラしていて履いていて気持ちよく動きやすい」と好評です。

4月30日までのアプリ会員限定価格は1290円。

※画像は公式サイトならびにXアカウントより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）