メガショット×マスクで叶う時短美容♡サボリーノ新作で朝夜ケアを格上げ

忙しい毎日でも、きちんとスキンケアしたい--そんな女性の願いに応える「サボリーノ」から、ブランド最高峰ライン“メガショット”シリーズが登場♡朝は1分、夜は3分という手軽さで、キメやハリにアプローチできる新感覚シートマスクです。時短と本格ケアを両立したアイテムで、毎日のスキンケアがもっと心地よく、もっと楽しく変わります。

朝1分で叶う透明感ケア

「メガショット 朝用キメトーニングマスク」は、7枚入り（93mL）・660円（税込）。

くすみが気になる朝の肌に、ビタミンC（アスコルビン酸（整肌））やPHA（グルコノラクトン（角質ケア））を配合し、キメを整えながら透明感を引き出します。

カフェインやコーヒー種子エキス、グリシルグリシンなどのひきしめ成分に加え、10種のペプチドで潤いをチャージ。

洗顔＊¹²いらずのオールインワン処方で、化粧ノリのよいなめらかな肌へ導きます。忙しい朝でもたった1分＊¹で完了する手軽さが魅力です♪

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夜3分でぷりっとハリ肌へ

「メガショット 夜用ハリツヤRFマスク」は、7枚入り（93mL）・770円（税込）。

コエンザイムQ10（ユビキノン（整肌））やトマトエキス（トマト果実／葉／茎エキス（保湿））を配合し、ハリ不足が気になる肌にアプローチ。

さらにレチノールやフラーレン、NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド（整肌））などを贅沢に配合し、濃密な潤いで弾むような肌へ整えます。

夜3分＊¹のケアで、もっちりとしたツヤ肌を実感できるのが嬉しいポイント。化粧水・乳液・美容液・クリーム・パックの5役を担うオールインワン仕様です。

毎日続けたくなる使い心地

2アイテム共通で採用されているのは、肌にやさしく密着するフルフィットシート。小鼻までしっかり包み込み、液含みの良いひたひたのシートが心地よい使用感を実現します。

サイドの切れ込みを引き上げることで、よりフィット感がアップ。短時間でもしっかりケアできる設計で、日常に無理なく取り入れられるのが魅力です。

香りにもこだわり、リラックスできるひとときを演出します。

*¹使用時間目安

*²年齢に応じたお手入れ

*³潤いとツヤを与えること

*⁴気持ちが上がるお手入れのこと

*⁶ふきとりにより古い角質を除去

*⁷朝用ツヤピールマスク CCとの比較

*⁸グルコノラクトン（角質ケア）

*⁹肌のキメを整えること

*¹⁰カニナバラ果実エキス（保湿）

*¹¹インドナガコショウ果実エキス（保湿）

*¹²ふきとりによる

*¹³メガショットシリーズにおいてハリ感にこだわっていること

*¹⁴ユビキノン（整肌）

*¹⁵トマト果実／葉／茎エキス（保湿）

*¹⁶ハリのない肌

*¹⁷ニコチンアミドモノヌクレオチド（整肌）

*¹⁸夜用白玉美容マスクとの比較

時短でも妥協しない美肌習慣へ

忙しい日々の中でも、自分を大切にする時間は欠かせないもの。メガショットシリーズは、短時間でもしっかり手応えを感じられる新しいスキンケア習慣を提案してくれます。

朝は透明感、夜はハリツヤと、それぞれの悩みに寄り添う設計で、毎日のケアがもっと楽しく、効率的に♡手軽さと本格ケアを両立したマスクで、理想の“ぷりっと弾む潤つや肌”を目指してみてください。